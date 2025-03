Svi odlijepili za ljepoticom, a ona za Nikolom Jokićem: Dala mu papirić i nije svjesna šta je uradio s njim

Svi košarkaši Denvera poludjeli su za jednom ljepoticom kojoj se sviđao samo Nikola Jokić. Dala mu je papirić sa brojem telefona i nije znala šta slijedi poslije toga.

Nikola Jokić je najbolji košarkaš svijeta i sa time dolazi velika popularnost, ali za razliku od drugih NBA zvijezda, njemu smeta što je uvijek pod svetlima reflektora. Zbog toga Jokić često ističe da kada jednog dana ode u penziju da ga "niko neće pronaći", pa da mu ponekad smeta i što za vrijeme odmora nema svoj mir - i da zato ponekad bude i drzak kada navijači nemaju takta i traže mu zajedničku fotografiju.

Ipak je za njega vrijeme sa porodicom svetinja, najviše voli da je uz svoje roditelje, braću, kao i suprugu Nataliju sa kojom ima dvoje djece - kćerku Ognjenu i sina Ignjata. Ali, naravno, popularnost koju ima kao sportista prirodno znači da privlači pažnju gdje god da se pojavi, pa je bilo i drugih žena koje su pokušale da ga "osvoje" kada je stigao u Ameriku.

Takvu priču otkrio je njegov nekadašnji saigrač Žofri Lovernj koji je svjedočio kako Nikolu Jokića pokušavaju da osvoje ljepotice, a njega to nimalo ne zanima. Skoro koliko mu ne znači ni MVP nagrada, koje već ima tri u svojoj kolekciji.

Kako je Jokić odbio ljepoticu?

"Kada ste u NBA ligi, uvijek putujete privatnim avionom, a posada je uvijek ista. Uvijek nas dočekuju isti ljudi.... Među njima je bila jedna djevojka. Ne mogu da vam opišem koliko je lijepa. Kao sa video spotova ili filma. Nevjerovatno, pamtim je poslije svih ovih godina", prisjetio se Žofri Lovernj u intervjuu za "Mozzart Sport" prošle godine.

"E, kada imate takvu djevojku i avion pun košarkaša koji su pritom pomalo neprofesionalni... Možete da zamislite scene. Ne postoji igrač u tadašnjem timu koji joj nije prišao, nešto pokušao. Dobacivao, pa i tražio telefon. Niko nije mogao da je osvoji. Uvijek je bila nedostupna. Tu je bio i Nikola, ali u potpuno drugom stilu. Sve lagano, izokola, bacao neke šale. Zezao se. Nije još čak nikada ni direktno prilazio, ali se uvijek šalio. Njoj se to očigledno svidjelo, jer je bio drugačiji. Poslije jednog putovanja, mi slijećemo u Denver i ona prvi put prilazi nekome, dolazi do Nikole daje mu papirić sa brojem telefona. Cijeli tim u čudu".

Međutim, ako ste mislili da bi Nikola Jokić poslije takvog poteza nešto pokušao, grdno se varate. Njega nije ni najmanje zanimalo interesovanje ljepotice, o čemu je Žofri Lovernj čuo iz prve ruke od njega.

"Nikola hladnokrvno ustaje iz aviona i dolazi do mene. Već smo ustalili ritam da ga ja vozim sa aerodroma. Nekoliko minuta vožnje protiče bez razgovora i on se meni okreće odjednom: 'Žo, evo ti ovaj broj, meni svakako ne treba. Ja imam djevojku'. Ja u čudu odgovaram da ne želim broj jer je dala njemu. On samo otvara prozor i baca cjeduljicu sa brojem. E to je Nikola Jokić. Uvijek hladnokrvan, a i pokazatelj da je pravi porodični čovjek. To je scena koju ću uvijek pamtiti sa Jokićem", ispričao je Francuz.

Ko je supruga Nikole Jokića?

Još od tinejdžerskih dana Natalija je bila podrška Nikoli Jokiću, a dugogodišnju vezu krunisali su brakom 2020. Imaju dvoje djece, kćerku Ognjenu (rođenu 2021. godine) i sina Ignjata (rođen 2024. godine). Zajedno su išli u školu, a interesantno je da je Natalija prije Nikole otišla u Ameriku. Bilo je to 2013. godine kako bi igrala odbojku na koledžu u Oklahomi, međutim njena karijera je krenula drugim smjerom. Nije postala profesionalna odbojkašica, odlučila se za drugačiju karijeru i diplomirala je 2018. godine na jednom Univerzitetu u Denveru, u kome živi sa Nikolom od 2015. godine,

"Moja braća i moja djevojka su došli sa mnom, tako da smo pokušali ovdje da napravimo naš dom i ne dopustimo da nam smetaju razlike. Volim Denver kao grad, malo me podsjeća na moj rodni Sombor, jer volim prirodu, planine, rijeke i drveće...", ispričao je Jokić u jednom intervjuu za "Slam".

Kako je Jokić patio za Natalijom u Srbiji?

Dok je Jokić bio u Megi u sezoni 2013/14, Natalija je dobila poziv da ode u SAD i nastupa na koledžu Oklahoma, što je jako teško palo srpskom košarkašu. Navodno je u jednoj kafani razbio telefon, kada je čuo pjesmu "Prokleta je Amerika", što je ispričao njegov najbolji drug Nemanja u knjizi "Zašto tako ozbiljno" koju je napisao novinar Majk Singer.

"Jedne noći, Nemanja i Nikola bili su u kafani kada je zasvirala pjesma 'Prokleta je Amerika'. U to vrijeme je samo Nikola znao da se Natalija sprema za odlazak u Ameriku. Tužan zbog njenog odlaska i emotivan zbog svega što to podrazumijeva bio je toliko obeshrabren da je uzeo svoj mobilni telefon i razbio ga o kafanski zid. Patio je zbog ljubavi. Takođe, čvrsto je bio riješen da joj se pridruži", ispričao je o toj sceni.