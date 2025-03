"Zašto njega niko ne pominje? Uopšte mi nije jasno": Poznatu novinarku jedno zbunjuje u Jokićevoj MVP trci

Legenda američkog sportskog novinarstva Doris Burk govorila je o MVP trci Nikole Jokića i Šeja Gildžus-Aleksandera, kao i o nepravedeno zapostavljenom Džejsonu Tejtumu

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia / Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Poznata američka novinarka i bivša košarkašica Doris Burk smatra da je plejmejker Oklahome Šej Gildžus-Aleksander u prednosti u odnosu na Nikolu Jokića u MVP trci.

"Kada gledam kako Šej i Nikola igraju ove godine, moram da priznam da mi je jako teško da se odlučim. Zapravo, prije mjesec dana sam priznala da me malo nervira to što trka nije tjesnija nego inače. Sada je Jokić smanjio taj zaostatak", kazala je ona za "ESPN".

Ako se posmatraju samo poeni, Šej prosječno postiže 32,8 i prvi je strijelac lige, drugi je Janis Adetokumbo iz Milvokija sa 30,5, a treći je Nikola Jokić sa 29. Naravno, doprinos obojice je mnogo veći od samog poentiranja, a to se pogotovo odnosi na Nikolu, jer je treći skakač lige sa 12,9 uhvaćenih lopti, drugi asistent sa 10,4 asistencije po meču, četvrti "kradljivac lopti" sa 1,8 oduzetom protivniku po meču.

"Prije svega, ako posmatrate na koliko načina utiču na igru, a tu ne mislim samo na poentiranje, već i to koliko pobjedničkih akcija izvedu. Koliko su posvećeni na obje strane terena. Kakva je njihova komunikacija sa saigračima? Koliko vjere pokazuju u svoje saigrače?", nabrajala je Burk.

Navela je šta je još važno da neko uradi da bi bio MVP.

"Koliko podižu nivo igre ljudi oko sebe? Kako se ophode van terena, kao i na njemu? Mislim da obojica imaju uticaj na čitavu organizaciju. Sve ovo govorim osim u slučaju da neko poenterski mnogo odskače od drugih, a to mora da bude mnogo veći slučaj nego što je sada", rekla je Burk.

Burk ne shvata što niko ne pominje Tejtuma

Izvor: Youtube/ESPN

Bila je upitana i za Džejsona Tejtuma, lidera branioca titule Boston Seltiksa, koji se i ne pominje u MVP trci iako je četvrti strijelac lige sa prosjekom od 27,2 poena po utakmici.

"Zaista ne znam zašto je tako. Čujte, ako me pitate da li je ovo njegova sezona za MVP nagradu, reći ću vam da nije... Često sam se pitala da li Boston doživljavaju kao tim sa nevjerovatnim talentom? Jer to zaista jeste. I da li je u pitanju činjenica da govorimo o Bostonu, franšizi sa najviše titula i sa nevjerovatno strastvenom i rasprostranjenom navijačkom bazom? Jer djeluje da postoji mnogo ljudi koji ne navijaju za Seltikse... Iskreno, nemam odgovor na to pitanje", kazala je ona.

U svakom slučaju, ona je puna hvale za Džejsona Tejtuma, koji je ovog marta napunio 27 godina i prošle sezone je ostvario san da postane NBA šampion sa jedinim timom za koji igra i u koji je stigao 2017. godine kao treći "pik" na NBA draftu.

"Mislim da je taj mladić apsolutno nevjerovatan u tome što radi. Mislim da je nevjerovatan luksuz za trenera kada zna da će njegova najveća zvijezda i najbolji igrač biti uvijek potpuno posvećen na treningu i u čemu god trener Džo Mazula zahtijeva tog dana. A, smatram da je Tejtum uz Džejlena Brauna (28) najbolji igrač Bostona", kazala je Burk.

"I Tejtum i Braun su potpuno usredsređeni na to da poboljšaju svoje vještine, da nevjerovatno napreduju i rastu i da pobjeđuju. Mislim da bi Boston kao košarkaški grad trebalo da bude izuzetno ponosan na svoje dvije mlade zvijezde i na to kako se one bave svojim poslom. Jer su obojica izuzetni", dodala je legendarna reporterka sa NBA utakmica i košarkaška analitičarka.

Ko će biti šampion? Burk je izdvojila tri tima

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Prema njenom mišljenju, a i prema tabeli, u ovom trenutku u projekcijama ko će biti šampion izdvojila su se tri tima, Klivlend (55-10), Oklahoma (54-12) i Boston (47-19).

"Djeluje mi da je Klivlend tim koji će morati da pobijedi branioca titule. Prema mom mišljenju, prednost koju Seltiksi imaju u grupi od ta tri tima je da su već odlazili tako daleko, a drugi nisu. Boston Seltiksi su više puta igrali sve do juna, jednom su izgubili, ali konačno su prošle godine prešli liniju i osvojili titulu. I mislim da to ima ogromnu vrijednost", dodala je Burk.