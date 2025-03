Jokić rekao Amerikancima "Dušan Mandić" i ništa im nije bilo jasno: Bilo im je potrebno 10 godina da shvate

Srpski košarkaš Nikola Jokić i srpski vaterpolista Dušan Mandić dugogodišnji su prijatelji, a o tome javnost ne zna mnogo detalja.

Srbija je uvijek ponosna na svoje sportiste koji joj donose odličja sa najvećih svjetskih takmičenja. Tokom prethodne dvije decenije dobili smo Novaka Đokovića koji je postao najbolji teniser svih vremena, svojevremeno smo bilježili impresivne rezultate u rukometu i odbojci, a svojim sportovima već godinama dominiraju košarkaški reprezentativac Nikola Jokić i vaterpolo reprezentativac Dušan Mandić.

Pored medalja koje Nikola Jokić i Dušan Mandić donose Srbiji igranjem u dresu ili kapici sa državnim grbom, njih dvojica su i najbolji na svetu u svojim sportovima. Jokić je već godinama jedan od najboljih igrača najjače lige, u posljednjih pet godina ima tri MVP nagrade i jednu titulu u NBA, a i ove sezone je u konkurenciji za oba priznanja. Sa druge strane, Dušan Mandić je najbolji igrač planete i jedan od najtrofejnijih srpskih sportista u istoriji - kako u reprezentaciji, tako i u klubu.

Malo je poznata činjenica da su Nikola Jokić i Dušan Mandić veoma dobri prijatelji i to već skoro 10 godina. Sve je počelo na drugom kraju svijeta, tokom Olimpijskih igara kada je srpski košarkaš dijelio lekcije u video igricama i dobijao lekcije o životu i timskom duhu od srpskih vaterpolista - najbolje generacije u istoriji našeg sporta.

Kako su Jokić i Mandić postali prijatelji?

Tokom Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016. godine, putevi su se ukrstili Nikoli Jokiću i Dušanu Mandiću. Srpski košarkaš bio je najmlađi igrač u reprezentaciji Srbije - impresivan talenat koji se razvija, ali još godinama daleko od toga da postane superstar o kojem priča cijeli svijet. Jokić je u Olimpijskom selu upoznao vaterpolistu Dušana Mandića koji je, takođe, bio među najmlađim sportistima u nacionalnom timu.

"Mi smo u suštini bili klinci koji su pokušavali da pobjegnu od obaveza koje su nam povremeno nametnuli stariji igrači iz naših reprezentacija", rekao je Mandić. Jokić je većinu svog slobodnog vremena provodio u Olimpijskom selu igrajući PES na konzoli koji je Mandić imao u stanu. "Bio je daleko najbolji na PS4", rekao je Mandić o Nikoli, sa kojim je razvio prijateljstvo zbog kojeg i dalje prate karijere jedan drugom.

Dušan Mandić se u svom sportu razvijao podjednako dobro kao Nikola Jokić. Dok je košarkaš iz Sombora skupljao MVP trofeje u NBA ligi, Mandić je dominirao vaterpolom. Srbija je osvojila zlatnu medalju u Riju, Tokiju i u Parizu, gdje je Mandić predvodio selekciju sa 26 golova. "On je trenutno najbolji igrač na svijetu", rekao je Jokić za "The Denver Post" i otkrio im da mu je uzor sportista koji se uopšte ne bavi košarkom.

Sa druge strane, Dušan Mandić je Amerikancima otkrio detalje o Jokiću. "Mislim da je sve naučio od vaterpola i da je odabrao pogrešan sport za igranje", rekao je Mandić i dodao: "Ova dodavanja jednom rukom koja on pravi sigurno imaju sličnosti. Ali način na koji igra je tako jedinstven i originalan. Čini se da svi ostali igraju košarku, ali on igra na sasvim drugom nivou. Obojica imamo srpski inat. On dominira iz inata".

Šta je Nikola Jokić govorio o vaterpolistima?

Kada je nakon svoje prve MVP nagrade u NBA ligi davao intervju za televiziju "Arena sport", Nikola Jokić je govorio i da mu je osvajanje srebrne medalje sa Srbijom jedan od najvećih uspeha u životu. Tom prilikom otkrio je i koliko je naučio od vaterpolista naše reprezentacije, odnosno čime su ga oni oduševili.

"Cijele Olimpijske igre bile su sjajne, vaterpolisti su mi ostavili najveći utisak. Ne samo na Olimpijskim igrama nego i ovako... Uvijek ih se sjetim. Zajedništvo, junaštvo, kvalitet, drugarstvo, kumstvo, vrhunski nivo svega. Volim to da vidim. Nekako ne postoje riječi kojima bih vam opisao to zajedništvo. Kad god sam ušao kod njih u sobu, bilo ih je 10 u sobi. Non-stop se druže, zajedno su. Sad znam zašto osvajaju tako, zašto su najbolji na svijetu i zašto je vaterpolo naš najtrofejniji sport", rekao je Nikola Jokić prije nekoliko godina.

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 20014. godine, kada je Nikola Jokić imao priliku da ih upozna. Košarkaška reprezentacija Srbije propustila je Olimpijske igre u Tokiju 2021. godine, gdje su vaterpolisti ponovo bili zlatni. Ekipa čiji je deo bio Duššan Mandić osvojila je treće uzastopno zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, dok su košarkaši srebrnoj medalji iz Rija dodali bronzu osvojenu u glavnom gradu Francuske.

Podsećamo, davne 2016. godine zlatnu medalju za Srbiju u vaterpolu osvojili su Gojko Pijetlović, Dušan Mandić, Živko Gocić, Sava Ranđelović, Miloš Ćuk, Duško Pijetlović, Slobodan Nikić, Milan Aleksić, Nikola Jakšić, Filip Filipović, Andrija Prlainović, Stefan Mitrović i Branislav Mitrović.

Da li je Jokić trenirao vaterpolo?

Iako su Amerikanci bili impresionirani njegovim potezima, Jokić ih je razočarao izjavom. Otkrio im je da nikada nije igrao vaterpolo. "Nikada nisam bio u timu, ali povremeno sa prijateljima obučem kupaće gaće i bacam loptu", rekao je jednom prilikom Nikola Jokić za američke medije.

Američki mediji su se tada detaljno posvetili temi, pisali su tekstove i analizirali povezanost igre Nikole Jokića sa vaterpolom. Zapravo su otkrili da Nikola nije trenirao ovaj sport, ali da su svi Srbi na neki način talentovani za njega. Kao sportska nacija, posebno uspješna u vaterpolu, sasvim je logično da muškarci u Srbiji žele da pokažu svoje vaterpolo sposobnosti. Nikola priliku za to ima u NBA ligi, kada jednom rukom baci pas preko cijelog terena ili na sličan način asistira saigračima kroz čitavu odbranu.

Nikola je otkrio da je sa prijateljima, starijom braćom i njihovim prijateljima čitavog života igrao različite sportove. Kao i kod svih dječaka počelo je sa fudbalom, a preko košarke stiglo se i do vaterpola i odbojke - najbitnije je bilo razvijati takmičarski duh i truditi se da budeš što bolji. Jokićev sportski duh ogleda se u njegovim velikim uspjesima u SAD, zbog kojih je već godinama jedno od najpopularnijih lica NBA lige.

Šta su vaterpolisti rekli o Jokiću?

Poteze Nikole Jokića u NBA ligi prije nekoliko godina za "Njujork Tajms" analizirali su ljudi koji se u SAD bave vaterpolom. "Morao sam da provjerim ko je on jer je tako veliki, neobično građen momak. Izveo je neobično dodavanje preko cijelog terena, a ja sam pomislio kako je to savršena vaterpolo tehnika", rekao je Kiran Volohan, vaterpolo trener Vagner koledža na Stejt Ajlendu.

"Nekada je bio u vaterpolu. Sa sigurnošću to mogu da kažem", istakao je Volohan istom prilikom, dok su se na istu temu oglasili i sami sportisti. "Vaterpolo je sport za velike momke. Postoji mnogo fizičkog kontakta, potrebno vam je mnogo mase", istakao je Šon Tirni, iskusni vaterpolista iz Denvera.

Još jedan vaterpolista iz Denvera ostao je šokiran Jokićevim potezom. "On stoji tamo, podiže svoj grudni koš i ruka mu je ispravljena. Onda, samo - bum! To je apsolutno potez iz vaterpola. Iritantno je kada Nikola Jokić to radi, a spikeri govore kako je izveo bejzbol potez - to nije bejzbol potez", rekao je Brajan Klark.

Kako izgleda kad Nikola Jokić izvede vaterpolo potez?

Prije samo nekoliko mjeseci, Nikola Jokić je zbunio Amerikance jer je na košarkaškom terenu izveo potez koji se inače viđa u bazenu. Amerikancima je vaterpolo veoma dobro poznat sport, srpski stručnjak Dejan Udovičić im je napravio veoma kvalitetnu reprezentaciju poslednjih godina, pa su mogli da uporede Nikolinu genijalnost sa onim što inače gledaju u vodi.

Na meču protiv Dalasa (122:120) koji je Denver riješio u svoju korist, Jokić je imao 37 poena i 15 asistencija, a jedna je bila posebno spektakularna. Loptu je obradio jednom rukom, a "iz zgloba" je bacio pas ka saigraču, isto kao što to već godinama rade srpski reprezentativci - najbolji vaterpolisti na planeti.

