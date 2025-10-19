logo
"Zvezda ide na Fajnal-for": Nigerijac bez dileme prognozira budućnost crveno-bijelih

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivši igrač Baselone Čimeze Metu vjeruje da će Crvena zvezda u sezoni 2025/26 igrati na Fajnal-foru Evrolige.

Čimeze Metu vjeruje da će Zvezda na fajnal-for Izvor: MN PRESS

Čimeze Metu (28) prolazi kroz težak period opravka, nakon što je prošlog marta pokidao ahilovu tetivu. Košarkaš iz Nigerije nesumnjivo traži zanimljiv način da lakše podnese dugu pauzu, pa je tako odlučio da sa fanovima razgovara na tviteru i tom pozvao ih je da mu postave bilo koje pitanje, a on će odgovoriti.

Jedno od pitanja odnosilo se, naravno, na Evroligu. Nigerijac je bio upisan koje četiri ekipe će se boriti za naslov prvaka elitnog takmičenja, a Metu je imao spreman odgovor. "Monako, Panatinaikos, Crvena zvezda, Fener", napisao je.

Metu želi uspješnu sezonu svojim sunarodnicima, a s obzirom na to da u ekipi Crvene zvezde postoji nekoliko košarkaša iz Nigerije. Tu su Čima Moneke, Semi Odželej, Džordan Nvora i Ebuka Izundu.

Šta se dogodilo Metuu?

Čimeze Metu u sezoni za nama nosio je dres Barselone i dok je igrao u klubu iz Katalonije bilježio je 11 poena, 4,8 skokova i jednu asistenciju za 20 minuta i u odigranih 24 mečeva Evrolige. Međutim, teška povreda zadesila ga je u martu, a klub je odlučio da ga ne angažuje i naredne sezone.

Međutim, prosjek koji je bilježio Nigerijac visok 208 centimetara govori da će vrlo brzo i lako pronaći novi angažman, čim se bude oporavio.

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Evroliga

