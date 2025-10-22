"Ko odlučuje kada je u Izraelu bezbjedno": Kontroverzna odluka Evrolige, trener Valensije digao glas

Trener Valensije digao je glas poslije odluke da će Makabi i Hapoel igrati svoje mečeve u Izraelu.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je donijela odluku da će Makabi i Hapoel od 1. decembra svoje mečeve igrati u Izraelu, što je vijest koja dolazi nakon što je situacija na Bliskom Istoku stavljena pod kontrolu. Ipak, nisu svi ovu vijest dočekali sa oduševljenjem, pošto je trener Valensije Pedro Martinez zabrinut.

"Drago nam je što će Hapoel i Makabi moći da igraju svoje utakmice kod kuće i što ne moramo da igramo pred praznim tribinama kada igramo protiv njih. Sviđa nam se ovo, ali van sportskog aspekta, nismo baš mirni. Kada vidite vijesti... mislimo da situacija nije normalizovana kako bismo željeli“, rekao je Martinez na konferenciji za medije pred utakmicu 6. kola.

Jasno je postavio pitanje zašto je Evroliga izabrala decembar kao početak povratka u normalizaciju...

"Zašto 25. novembra nije bezbjedno igrati u Izraelu, a 5. decembra će biti? Oni koji su donijeli odluku neće morati da putuju tamo, a ja bih volio da znam zašto će deset dana kasnije biti bezbjedno. Nismo zadovoljni situacijom", rekao je Martinez i dodao:

"Ovo je sport, ne želimo da budemo dio problema, željeli bismo da situacija bude normalna, ali ako mene pitate: 'ja sam samo glavni trener Valensije Basket i nismo baš mirni'", rekao je trener Valensije.