Makabi ide iz Beograda? Poslali zvaničan dopis Evroligi, dosta im je "Pionira"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Makabi i Hapoel pokušavaju da napuste Beograd i Sofiju i da se vrate u Izrael.

Evroliga Makabi i Hapoel podnijeli zahtjev da se vrate u Tel Aviv Izvor: MN PRESS

Izraelski klubovi pokušavaju da odu iz Beograda. Kako javljaju strani mediji Makabi iz Tel Aviva je podnio zvanični zahtjev da se vrati u Izrael i počne da igra utakmice Evrolige na svom terenu. 

Takođe je Hapoel podnio zahtjev da se iz Sofije preseli ponovo u Tel Aviv. Čak je bogati vlasnik Hapoela Ofer Janaj napisao "Vidimo se u Tel Avivu". Navodi se da bi Makabi mogao da izađe iz "Pionira" već za 17. kolo Evrolige 18. decembra za meč sa Valensijom. 

Izraelski klubovi su napustili državu kada je počeo rat sa Palestinom koji još uvijek traje. Probali su da se vrate i između dve sezone, ali Evroliga to nije dozvolila. 

Za razliku od ruskih ekipa koje su odmah izbačene iz Evrolige zbog rata u Ukrajini i fudbalskih ekipa kojima po najnovijim izvorima UEFA i FIFA spremaju suspenzije, za sada Izrael u košarci nema nikakve probleme. Doduše, teško da će im ipak biti dozvoljeno da napuste Beograd i Sofiju i vrate se u svoje hale. 

