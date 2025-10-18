Kampaco pričao sa ljudima iz Zvezde, pa se pravio lud, Hezonja pobjegao od novinara

Poslije poraza od Crvene zvezde košarkaši Real Madrida bježali su od novinara
Real Madrid doživio je ubjedljiv poraz od Crvene zvezde Meridianbet u Areni (90:75), a onda je neprijatno iznenadio sve novinare koji su čekali izjave ispred svlačionica u dvorani. Očekivalo se da će bar neko da stane, ali su pokazali dosta loše manire u porazu.
Fakundo Kampaco bio je prva meta prisutnih novinara i krenuo je među prvima ka izlazu. Onda je stao u hodniku i desetak minuta razgovarao sa ljudima iz menadžmenta Zvezde. Sa sportskim direktorom Milanom Dozetom i direktorom Nemanjom Vasiljevićem, bio je raspoložen, nasmijan i djelovalo je da će da stane. Čak je bilo i šala među novinarima da ga ubjeđuju da se vrati na Mali Kalemegdan i da ponovo obuče crveno-bijeli dres.
Međutim, kada je konačno izašao pred novinare, na dozivanje, bilo kakve pokušaje da stane, ponašao se kao da nikoga nema tu. Potpuno je ignorisao, okrenuo glavu i onda je stao da se slika sa djecom koja su čekala ispred i otišao je dalje.
Drugi je izašao Mario Hezonja, čuo je dobro srpske novinare, okrenuo se kada je upitan da zastane za izjavu, a onda je opet okrenuo glavu i ubrzanim hodom krenuo ka izlazu.
Treći je bio Valter Tavares koji je držao telefon u ruci, spustio ga je kada je izašao pred novinare, ali na pitanje da stane nije reagovao. Kao i Kampaco, pravio se da ne čuje ništa i samo produžio...
Izjave kada se pobijedi
Kada je Real pobedio Partizan u utorak u Madridu, Kampaco je stao da priča sa srpskim medijima. Kada je prethodnih godina španski klub pobjeđivao Crvenu zvezdu u Beogradu, igrači su stajali da pričaju sa novinarima.
Uglavnom je tu bio PR kluba koji je dolazio da pita srpske novinare sa kim bi željeli da razgovaraju. I sada je bio tu, šetao se, ali nije prišao ni da pita. Dosta loša slika koju je poslao "kraljevski klub" poslije ubjedljivog poraza.