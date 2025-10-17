logo
"Baš je visok, upalilo je": Kako je najjači čovjek kog je Saša dotakao sačuvao Tavaresa i obradovao Zvezdu?

Autor Nemanja Stanojčić
0

Semi Odželej zaustavio je Valtera Tavaresa i bio jedan od ključnih razloga za pobjedu Crvene zvezde, a poslije meča je pričao o svemu tome sa medijima.

Kako je Semi Odželej zaustavio Valtera Tavaresa Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES/MONDO/Nemanja Stanojčić

Crvena zvezda Meridianbet upisala je treću pobjedu u nizu, i to kakvu. U krcatoj beogradskoj Areni deklasirala je Real Madrid (90:75). Mnogo je bilo heroja u ovom trijumfu, a jedan od njih svakako je Semi Odželej koji je u jednom momentu igrao na poziciji centra i uspio je da sačuva Valtera Tavaresa koji je meč završio sa samo dva poena i 3 skoka.

"Odbrana, energija, to će uvijek da nam da šansu da pobijedimo", rekao je na samom početku razgovora sa novinarima Odželej koji je meč završio sa 13 poena i 4 skoka.

Tražio je sebe dosta, posebno kada je trener bio Janis Sferopulos. Od kada je Grk otišao, igra mnogo bolje. Šta mu je rekao Saša Obradović?

"Ponekad sam imao spore početke u sezonama i u životu. Ponekad ne možeš da objasniš, već da budeš strpljiv i da zadržiš isti pristup. Svi u stručnom štabu mi govore da nastavim da radim, imaću i dobre i loše utakmice u sezoni, tako to ide."

Crvena zvezda je u drugom kvartalu gubila 11 razlike (31:20), pa je onda krenuo veliki preokret, vođstvo već na poluvremenu i na kraju velika pobjeda.

"Mislim da je odbrana ono što nam pomaže da pobijedimo. Mi znamo da će napad doći, ako igramo dobro u defanzivi, onda imamo lake poene u tranziciji, a njima ne smiješ da dozvoliš lake poene.

Kako je sačuvao Tavaresa?

Pogledajte

02:56
Semi Odželej izjava posle pobede protiv Reala
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Logično pitanje koje se nametnulo bilo je o tome kako je Odželej uspio tako dobro da sačuva Tavaresa? Saša Obradović je rekao da je "Odželej najjači igrač kog je dotakao", što dovoljno govori o snazi.

"Tavares je baš visok momak. Trudio sam se da mu otežam da igra. Ko god je na terenu trudi se da pruži sve što može na terenu", dodao je Odželej. Da slika bude potpuna treba reći i da je Tavares visok 220 centmetara, a Semi 198 cm.

Nije htio Semi da priča o sebi i o tome kako je bio jedan od ključnih igrača u toj odbrani na snažnom centru Madriđana.

"Mislim da je upalilo večeras, zadovoljan sam što sam imao priliku da igram"

Zvezda ima veliki problem sa povrijeđenim igračima...

"Povrede mogu da se dogode svaki dan, na treningu ili bilo gdje, moraš Bogu da budeš zahvalan što možeš da igraš. Momci će se vratiti u nekom momentu, moramo da popunimo rupe i da svi igramo"

"Donatas? Hvala mu"

Zvezda je prilikom sastavljanja tima dovodila igrače koji nemaju "čistu" poziciju, već mogu da pokrivaju više mjesta na terenu.

"Koristimo to kao našu prednost. Trener voli da kombinuje, ne voli da vidi 'mismečeve'. U Evroligi su timovi pametni i koriste čim vide 'mismeč'. Trudimo se da toga ne bude i da uhvatimo skok u odbrani i krenemo u tranziciji."

Dosta u svemu pomaže Donatas Motiejunas koji je i protiv Reala pokazao šta sve donosi. Nije ga služio šut, ali je odbrambeno dao mnogo.

"Ne samo na terenu, nego van terena, toliko je pozitivan. Znam ga nekoliko sedmica i mislim da je najbolji čovjek kog sam upoznao. Čestitam mu i zahvaljujem što nas drži fokusirane i pozitivne i pomaže nam da budemo tim", zaključio je Odželej.

Semi Odželej KK Crvena zvezda Valter Tavares košarka

