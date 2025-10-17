logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skariolo ljut na sudije poslije poraza od Zvezde: "Griješile su, zato sam tako reagovao"

Skariolo ljut na sudije poslije poraza od Zvezde: "Griješile su, zato sam tako reagovao"

Autor Milutin Vujičić
0

Trener Real Madrida dobio je i tehničku grešku zbog toga što je digao glas na sudije protiv Zvezde.

Skariolo ljut na sudije poslije poraza od Zvezde Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je razbila Real Madrid (90:75), a jedan od razloga je fantastična odbrana koja funkcioniše potpuno drugačije nego što je to bio slučaj nego kod Janisa Sferopulosa. Međutim, trener "kraljevskog kluba" Serđo Skariolo misli da su igrači Zvezde bili i previše agresivni, odnosno nije bio zadovoljan suđenjem.

"Bilo je nekoliko situacija u kojima su sudije po mom mišljenju pogriješile, a nisu gledali snimak. Zato sam bio ljut, mislio sam da su odluke trebalo da budu drugačije dosuđene", kazao je Skariolo koji je dobio i tehničku zbog prigovora.

"Odbrana i astmosfera su dva faktora koja su imala uticaj na utakmicu. To je prednost domaćeg terena, ovih 20.000 ljudi koji su preglasni. Mi to ne možemo da kontrolišemo, ali možemo na naše odluke. Odbrana Zvezde je bila odlična. Naši centri nisu mogli da izađu na kraj sa njihovim bekovima", dodao je Italijan koji je čestitao Saši Obradoviću i Crvenoj zvezdi na zaista odlično pripremljenoj utakmici.

Istakao je i da njegova ekipa nije bila naročito svježa, prije samo dva dana je na domaćem terenu pobijedila Partizan, pa je upitan i da uporedi dva srpska tima.

"Početak je sezone, treba da vidimo timove poslije nekoliko mjeseci. Rezultati su ludi trenutno, neki timovi izgledaju loše, neki dobro. Velika razlika je to što smo igrali sa Partizanom kod kuće, a sa Zvezdom u gostima", zaključio je novi trener Real Madrida na konferenciji za medije.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga KK Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC