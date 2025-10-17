Trener Real Madrida dobio je i tehničku grešku zbog toga što je digao glas na sudije protiv Zvezde.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je razbila Real Madrid (90:75), a jedan od razloga je fantastična odbrana koja funkcioniše potpuno drugačije nego što je to bio slučaj nego kod Janisa Sferopulosa. Međutim, trener "kraljevskog kluba" Serđo Skariolo misli da su igrači Zvezde bili i previše agresivni, odnosno nije bio zadovoljan suđenjem.

"Bilo je nekoliko situacija u kojima su sudije po mom mišljenju pogriješile, a nisu gledali snimak. Zato sam bio ljut, mislio sam da su odluke trebalo da budu drugačije dosuđene", kazao je Skariolo koji je dobio i tehničku zbog prigovora.

Vidi opis Skariolo ljut na sudije poslije poraza od Zvezde: "Griješile su, zato sam tako reagovao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Odbrana i astmosfera su dva faktora koja su imala uticaj na utakmicu. To je prednost domaćeg terena, ovih 20.000 ljudi koji su preglasni. Mi to ne možemo da kontrolišemo, ali možemo na naše odluke. Odbrana Zvezde je bila odlična. Naši centri nisu mogli da izađu na kraj sa njihovim bekovima", dodao je Italijan koji je čestitao Saši Obradoviću i Crvenoj zvezdi na zaista odlično pripremljenoj utakmici.

Istakao je i da njegova ekipa nije bila naročito svježa, prije samo dva dana je na domaćem terenu pobijedila Partizan, pa je upitan i da uporedi dva srpska tima.

"Početak je sezone, treba da vidimo timove poslije nekoliko mjeseci. Rezultati su ludi trenutno, neki timovi izgledaju loše, neki dobro. Velika razlika je to što smo igrali sa Partizanom kod kuće, a sa Zvezdom u gostima", zaključio je novi trener Real Madrida na konferenciji za medije.