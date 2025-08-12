Pretekla i Švajcarsku: Crna Gora je prva u svijetu po broju milionera koji su se doselili iz drugih zemalja

Broj bogatih ljudi koji su imigrirali prošle godine povećan je i na Malti, u Poljskoj, Kini, Kostariki, Indiji i Letoniji.

Izvor: Christopher Moswitzer/Shutterstock

Crna Gora je najbrže rastući centar za milionere na svijetu, dok Švajcarska, Sjedinjene Američke Države (SAD) i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) nastavljaju da privlače deo bogatih.

Prema podacima švajcarske kompanije Henley & Partners, broj milionera koji su došli da žive u Crnoj Gori povećan je za čak 124 odsto prošle godine, prenosi Klix.ba.

Trenutno u Crnoj Gori živi 2,8 hiljada milionera, znatno manje nego u nekim drugim zemljama, ali ona i dalje privlači bogate zahvaljujući programu ulaganja u zamenu za državljanstvo ili "zlatni pasoš".

Prema riječima Dominika Voleka iz Henley & Partners, Crna Gora postaje atraktivna i zbog blizine Zapadnoj Evropi i fiskalne fleksibilnosti.

"Niski porezi Crne Gore, sa ravnim porezom na dohodak i bez poreza na nasljeđe ili poklone, učinili su je posebno atraktivnom za skladištenje bogatstva. U kombinaciji sa jadranskom obalom, ponudom luksuznih nekretnina i atraktivnim mediteranskim načinom života, zemlja je postala izbor investitora", rekao je Volek.

Pored pomenutih, broj bogatih ljudi koji su imigrirali prošle godine povećan je i na Malti, u Poljskoj, Kini, Kostariki, Indiji i Letoniji. S druge strane, najveći broj milionera emigrirao je iz Velike Britanije, Kine, Indije, Južne Koreje, Rusije, Brazila, Francuske, Španije i Nemačke, piše poslovni magazin Fortune.

(Mondo)