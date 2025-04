Mladić iz BiH osvojio 50.000 evra u kvizu u Njemačkoj: Skočio sa stolice i viknuo "zvaću Teu Tairović da mi pjeva"

Arman Hodžić, dečko od 20 godina, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, osvojio je svojim znanjem 50.000 evra u njemačkoj verziji kviza "Želite li da postanete milioner".

Arman je osvojio 16.000 evra, a onda je uložio svoj dobitak i čitavu cifru u finalu, povećao na 50.000 evra.

"Ušao sam i pomislio, vidjećemo šta će da se dogodi. Ako voditelju Ginteru Jauhu neki kandidat nije drag, on to voli da pokaže. Ali mislim da, kada sam na početku rekao da se bojim pitanja jer tek pet godina živim u Njemačkoj, bio je na mojoj strani“, rekao je Arman za njemački Bild, prenosi Fenix magazine.

"Kad smo se otac i ja vozili kući nakon prvog snimanja – Oberhauzen je udaljen oko sat vremena vožnje od Hirta – rekao mi je da se ne kockam, 16.000 evra je puno novca. Sljedećeg dana otišao sam na završno snimanje s majkom. Rekao sam joj da mislim da bi mi se Jauh svidio. Majka mi je takođe savjetovala da se ne kockam, dodajući: ‘Ali slušaj svoj osjećaj.’ Pa, pomislio sam u sebi, možda sjedim ovde drugi put, ali imam samo jednu priliku nešto da osvojim, pa ću to i učiniti. Na kraju je ispalo 50.000 evra. To mi stvarno daje dobar početak u životu", rekao je Arman.

Arman je otkrio kako će potrošiti novac zarađen u kvizu.

Jedan dio para će dati roditeljima, a drugim dijelom, će angažovati Teu Tairović.

Jedan dio para će dati roditeljima, a drugim dijelom, će angažovati Teu Tairović.

"Postoji pjevačica koja je izuzetno poznata na Balkanu i koju sada lično poznajem. Tea Tairović objavila je mnogo hitova, posebno u posljednje četiri godine. Volio bih da organizujem zabavu i pozovem je. Njen honorar je oko 15.000 evra. Kad sam to rekao voditelju Ginteru Jauhu u emisiji, rekao mi je da ga pozovem jer će i on nešto otpjevati", kazao je on.

Pogledajte trenutak kada je osvojio 50.000 evra:

