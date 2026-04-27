Svi su ga ismijavali, a sada žele da ga posjete: Kako je "najružniji grad Evrope“ postao turistička atrakcija

Godinama je važio za najružniji grad na kontinentu, a danas privlači hiljade turista. Šarleroa je dokaz da i ono što se smatra manom može postati najveći adut. Ovo je priča o njemu.

Izvor: Shutterstock/uslatar

Često slušamo o evropskim gradovima koji oduševljavaju arhitekturom, atmosferom i istorijom, ali postoji i jedna potpuno drugačija priča, ona o mjestu koje je od svoje navodne ružnoće napravilo jedinstveni turistički magnet.

Riječ je o belgijskom gradu Šarleroa, koji je pre više godina nazvan najružnijim gradom na svijetu zbog zapuštene industrijske infrastrukture, napuštenih fabrika, nedovršenih stambenih kompleksa i sivog urbanog izgleda.

Poslije ekonomskog sloma teškog industrijskog sektora tokom 1990‑ih i 2000‑ih, grad je doživio pad, otpuštanja i zatvaranje postrojenja, a čak je prestao da prima željeznički saobraćaj u jednom delu regije, što je dodatno narušilo njegov imidž.

Umjesto da očajavaju, lokalni stanovnici okrenuli su situaciju u svoju korist i iskoristili epitet "najružnijeg" kao neočekivanu prednost.

Turističke agencije počele su da nude ture kroz najmračnije i najdepresivnije dijelove grada kao svojevrsnu egzotičnu atrakciju, autentičan "urbani safari" kroz napuštene industrijske zone, grafitima ukrašene zgrade i sumorne scene koje bi drugde bile prikrivene.

Ta neobična ponuda privukla je radoznale posjetioce iz cijele Evrope i šire, pretvarajući kritiku u izvor prihoda za grad.

Šarlroa

Izvor: Shutterstock/pmvfoto

Sa prilivom turista stigao je i novac za promene: asfaltirane su nove saobraćajnice, otvoreni tržni centri i parkovi, sprovedene su akcije da se oporave ranjivi kvartovi, a bezbednosne operacije pomogle su u smanjenju kriminala.

Ono što je nekada izgledalo kao simbol propadanja sada služi kao neobična, ali autentična turistička ponuda, napuštene fabrike i najmračnije ulice grada danas su glavne atrakcije, često prikazane bez restauracije da bi posetioci osjetili sirovu realnost i specifičan duh mjesta.

Šta kažu građani ?

Mnogi stanovnici Šarleroaa kažu da su ponosni što su uspjeli da svoj grad pretvore iz "simbola ružnoće" u turističku priču.

"Bilo je teško gledati kako ljudi odlaze, ali sada se osjećamo prepoznatljivo. Turisti dolaze zbog onoga što je autentično, ne zbog toga što je savršeno", objašnjava jedan lokalni vodič.

Napuštena fabrika

Izvor: Shutterstock/pmvfoto

Na Balkanu i u Srbiji, titulu "najružnijeg grada" često dobijaju Kruševac ili Bor, uglavnom zbog industrijske arhitekture i zapuštenih urbanih zona, ali mnogi građani smatraju da su Novi Pazar, Peć, Trstenik ili Smederevo "manje lijepi".

U regionu u sličnom kontekstu pominju se gradovi poput Tetova ili Zenice, ali i crnogorske prijestonice - Podgorice.

Ipak, sve više ovih gradova pokušava da iskoristi svoj sirovi, autentični karakter za razvoj alternativnog turizma, uključujući urbane ture, umjetničke festivale i industrijske muzeje.

Šarleroa pokazuje da i "ružni" gradovi mogu postati atraktivni ako lokalci znaju kako da iskoriste svoje jedinstvene priče i autentičnost, a Balkanu preostaje da se inspiriše ovim konceptom.

(M.A./EUpravo zato/oldsmapse.com)