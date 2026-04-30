10 najšarenijih gradova na svijetu: Otkriveno više od 2,6 miliona boja na fotografijama evropske prijestonice

Rang-lista 10 najšarenijih gradova na svijetu, a evropski dragulj je na vrhu liste.

Ovaj svijet je pun boja, ali neka mjesta su šarenija od drugih. Svake godine se kreiraju rang-liste idealnih gradova za turiste - najljepših, najbjezbednijih i najprijateljskijih. Jedna od najzanimljivijih je, međutim, lista najšarenijih gradova na svijetu - estetski i vizuelni kvaliteti postali su glavni kriterijumi, koji u doba Instagrama postaju sve važniji turistima.

Rangiranje je razvila irska kompanija za putno osiguranje, a pomoću algoritma koji je analizirao fotografije najznačajnijih mjesta sa preko 78 različitih destinacija. Glavni cilj je bio da se identifikuju gradovi koje karakteriše najveći broj živih boja na njihovim fotografijama.

Dakle, koji su gradovi na svetu najšareniji i najfotogeničniji? Evropski dragulj je na vrhu rang-liste:

1. Lisabon, Portugal

Lisabon je zauzeo prvo mjesto na rang-listi. Algoritam je identifikovao više od 2,6 miliona boja na slikama portugalske prijestonice. Pobjedu su nesumnjivo olakšale šarene stambene kuće sa crvenim krovovima, šarenim keramičkim pločicama "azuležos" i istorijski žuti tramvaji koji saobraćaju uskim, šarmantnim ulicama. Grad je poznat po svojim spektakularnim spomenicima i slikovitom okruženju na sedam brda. Blizina okeana i plaža, kao i divna klima i sunčano vrijeme, jesu druge prednosti Lisabona.

2. Kuala Lumpur, Malezija

Kuala Lumpur je zauzeo drugo mjesto. Malezijska prijestonica je poznata po svom upečatljivom kontrastu šarenih tradicionalnih zgrada i modernih nebodera. Turiste prvenstveno očaravaju njena ukrašena svetinja i hramovi, a znamenitost regiona je Dugino stepenište u pećini Batu.

3. Porto, Portugal

Treće mjesto ponovo pripada Portugalu, zemlji koja dominira mnogim turističkim rang-listama. Nije iznenađenje je što Porto tu sa svojim kaldrmisanim ulicama koje se vijugaju između šarenih kuća duž rijeke Douro. Među njegovim glavnim atrakcijama su čuveni mostovi i istorijski vinski podrumi.

4. Kartahena, Kolumbija

Kartahena u Kolumbiji zauzela je četvrto mjesto, a poznata je po svojim šarenim fasadama gradskih kuća i istorijskim balkonima obraslim tropskom vegetacijom. Simbol grada je žuta Sat-kula. ​

5. Rio de Žaneiro, Brazil

​Peto mjesto je pripalo Rio de Žaneiru, živopisnom brazilskom gradu koji se može pohvaliti spektakularnom prirodnom ljepotom kojom dominiraju moderni neboderi. Kultna znamenitost grada su čuvene stepenice Selaron, prekrivene raznobojnim pločicama.

6. Gvanahuato, Meksiko

Na šestom mjestu je Gvantahuato u Meksiku, najveći grad meksičke države Gvanahuato. Ovaj šareni grad ima sve: šarmantne ulice i živahne trgove, tajne prolaze i mistične mumije, ali i bogatu kulturnu scenu i odličnu uličnu umjetnost. Nevjerovatni spoj predivne arhitekture i šarenila, tradicija i festivala, umjetničkog stvaralaštva i zanimljive istorije.

7. Havana, Kuba

Havana na Kubi je sedma. Glavni i najveći grad Kube, osnovan 1515. sa više od dva miliona stanovnika predstavlja kulturni i ekonomski centar države. Poznata je po spoju kolonijalne arhitekture, vintidž američkih automobila, salse i ruma, nudi jedinstven doživljaj vremena koje je stalo.

8. Nju Orleans, SAD

Američki grad Nju Orelans je na osmom mjestu. Najveći grad američke države Luizijane, smješten na rijeci Misisipi blizu Meksičkog zaliva. Osnovali su ga Francuzi 1718, a poznat je po spoju francuske, španske, karipske i afričke kulture. Grad je svjetski poznat po džez muzici, karnevalu Mardi Gras, jedinstvenoj kreolskoj kuhinji i bogatoj istoriji.

9. Antigva, Antigva i Barbuda

Antigva je ostrvo u Antigvi i Barbudi. Antigva - ostrvo sa čak 365 plaža, po jedna za svaki dan u godini. Sunce ovdje sija u prosjeku više od 300 dana godišnje, a Sent Džons je glavni, najveći grad i glavna luka države Antigva i Barbuda. Nalazi se na ostrvu Antigva, a prema procjenama ima oko 23.000 stanovnika.

10. Medeljin, Kolumbija

Medeljin u Kolumbiji je na desetom mestu. Početkom 90-ih ovim gradom vladao je čuveni narko-bos Pablo Eskobar, zbog kojeg je grad stekao reputaciju "najopasnijeg mjesta na svijetu“. Danas je grad prava turistička oaza, mjesto u kojem se poštuju zakoni, kriminal je iskorijenjen a ekonomski rast jedan od najvećih u Južnoj Americi. Ima sjajnu klimu – smješten je u dolini, pa su ga prozvali gradom vječnog proljeća. Takođe već neko vrijeme se promoviše kao savršena destinacija za digitalne nomade.

