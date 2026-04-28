Grčka uvodi zabrane na 251 plaži: Predstojeća ljetnja sezona će biti drugačija u odnosu na prethodne

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Grčka uvodi zabrane na 251 plaži, što će promijeniti ljetnju sezonu. Ove mjere imaju za cilj zaštitu prirodnih staništa i očuvanje ekoloških vrijednosti.

Zabrane gradnji na Grčkim plažama Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ove godine, 251 grčka plaža proglašena je zatvorenim za bilo kakvu gradnju, uključujući sve - od iznajmljenih ležaljki i suncobrana do privremenih drvenih konstrukcija. Grčko Ministarstvo zaštite životne sredine navodi da je ova odluka donijeta s ciljem jačanja zaštite plaža od posebnog estetskog, geomorfološkog i ekološkog značaja, kao i očuvanja vrijednih staništa i biljnih i životinjskih vrsta koje od njih zavise.

Zabrana znači da na nekih 251 plaži nećete moći da iznajmite suncobrane ili ležaljke, od kojih su mnoge dio morskih područja NATURA 2000.

Istovremeno, proširen je spisak plaža uključenih u morski program NATURA 2000, koje su sada podvrgnute strožem režimu zaštite.

U ovim područjima nije dozvoljeno ustupanje prava korišćenja obale i plaže, dok su zabranjene intervencije ili aktivnosti koje bi mogle da izmijene njihov prirodni oblik ili negativno utiču na njihove ekološke funkcije.

Ova mjera je dio šire strategije za ograničavanje nekontrolisanog razvoja turizma i promovisanje održivijeg upravljanja grčkom obalom, u trenutku kada se pritisci na obalne ekosisteme pojačavaju usled razvoja turizma i uticaja klimatskih promjena.

(Euronews/MONDO)

