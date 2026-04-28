logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen starac (89) u Grčkoj: Ranio pet osoba u napadu u Atini

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Grčka policija uhapsila je muškarca starog 89 godina osumnjičenog da je ranio pet osoba u dva odvojena napada vatrenim oružjem u Atini, saopštilo je grčko Ministarstvo za zaštitu građana.

Starac u Grčkoj ranio pet osoba u napadu Izvor: Shutterstock.com/Ajdin Kamber

Muškarac je pucao iz sačmarice na filijalu grčke agencije za socijalno osiguranje EFKA i ranio zaposlenog u nogu, saopštila je policija.

Potom se taksijem odvezao do zgrade suda, gdje je ispalio nekoliko hitaca, lakše ranivši četiri sudske službenice.

Napadač je ostavio pušku na licu mjesta, zajedno sa pismima upućenim novinama, i pobjegao pješke, prenose lokalni mediji.

Tokom hapšenja u hotelu u Patrasu, oko 200 kilometara od Atine, pronađeno je drugo oružje. Mediji su osumnjičenog identifikovali kao sakupljača otpada iz oblasti Atine.

Policija nije komentarisala mogući motiv napada.

Tagovi

Grčka napad hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ