Meteorolozi najavljuju preokret: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Naredna četiri dana u Republici Srpskoj biće sunčano i toplo vrijeme, a u nedjelju, 14. juna, maksimalna temperatura vazduha dostići će 31 stepen Celzijusov, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sutra ujutro biće pretežno vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća je magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost.

Uveče će na sjeveru doći do naoblačenja, a u ostalim krajevima ostaće vedro.

Maksimalna temperatura vazduha sutra će biti od 18 na jugozapadu do 26 na jugu i sjeveroistoku, a u višim predjelima od 14 stepeni.

U subotu, 13. juna, ujutro biće pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, tokom dana oblačnost sa sjevera širiće se ka svim krajevima, a ponegdje može pasti i malo kiše.

Maksimalna temperatura vazduha u subotu biće od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.

U nedelju, 14. juna, veći dio dana biće pretežno sunčano i toplije.

Poslije podne će razvoj oblačnosti biti usmjeren na sjeveru i istoku, mjestimično s prolaznom kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura vazduha u nedjelju biće od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 15. juna, preovladavaće sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti, koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, dok će na jugu biti sunčano.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 26 do 31, a u višim predjelima od 23 stepena.

(Srna)