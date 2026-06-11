Stiglo zahlađenje: Danas oblačno uz kišu i grmljavinu, oprez zbog mokrih kolovoza

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

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Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana, a lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar.

Vjetar će biti umjeren do jak, sjevernih smjerova, u Hercegovini i na istoku južni, u okretanju na sjeverni uveče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno 11, Goražde 12, Foča, Bihać, Drvar i Livno 13, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Han Pijesak, Bjelašnica, Tuzla i Zenica 14, Bijeljina, Bileća, Mrkonjić Grad i Sarajevo 15, Banjaluka, Višegrad i Doboj 16, Trebinje 20, Mostar i Neum 21 stepen Celzijusov

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros klizavi zbog kiše, a mogući su i odroni na putevima, te iz Auto-moto saveza Srpske apeluju na vozače da voze oprezno.

Zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim putevima na tom području.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina - Glavičice zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa i planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično i reguliše ga saobraćajana signalizacija.

Klizište je aktivno i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima: Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.