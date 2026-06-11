Uzbuna u sjedištu američke vojske: Specijalci s gas-maskama blokirali Pentagon, u toku hitna evakuacija

Sistemi u Pentagonu otkrili su opasan problem u vazduhu, a policija pod punom hemijskom opremom hitno je blokirala nekoliko spratova i pokrenula evakuaciju.

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Više spratova i hodnika u Pentagonu je blokirano, dok se drugi dijelovi zgrade evakuišu zbog incidenta sa opasnim materijama, potvrdili su zvanični izvori i lokalna vatrogasna služba, prenosi CNN.

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da su sistemi u zgradi Ministarstva odbrane SAD otkrili problem sa kvalitetom vazduha, što je zahtijevalo hitne mjere opreza dok se ne utvrdi tačan uzrok.

"Ministarstvo sprovodi standardne protokole zaštite, uključujući naredbu o ostanku u zatvorenom prostoru za pogođena područja", izjavio je Parnel i dodao da su timovi za hitne intervencije već na terenu.

Prema navodima bezbjednosnih službi, dodatna testiranja vazduha mogla bi potrajati nekoliko časova. Na terenu se nalaze timovi za opasne materije Agencije za zaštitu Pentagona (PFPA) i vatrogasna služba okruga Arlington.

Izvori iz kompleksa navode da su blokirani spratovi od drugog do petog, dok očici svjedoče da policija unutar zgrade nosi gas-maske i potpunu hemijsku zaštitnu opremu. Zvaničnici su apelovali na zaposlene da ne donose prerane zaključke dok se istraga ne završi.