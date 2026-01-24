Nova Nacionalna odbrambena strategija SAD: Kina nije prijetnja, fokus na nuklearni arsenal i strateške teritorije

Američko Ministarstvo rata objavilo je novu Nacionalnu odbrambenu strategiju za 2026. godinu, u kojoj Kina nije navedena kao prijetnja.

Izvor: Shuterstock

Dokument naglašava da SAD žele održati povoljan balans vojne moći u Indo-pacifiku, ali ne radi dominacije, ponižavanja ili gušenja Kine. Cilj je, kako se navodi, postizanje „pristojnog mira“ koji je povoljan za Amerikance, ali prihvatljiv i za Kinu.

Za razliku od Kine, Rusija je navedena kao stalna, ali savladiva prijetnja istočnim članicama NATO-a u doglednoj budućnosti.

Strategija takođe ističe važnost ključnih teritorija za američke interese, uključujući Grenland, Američki zaliv i Panamski kanal, kao i poštovanje Monroove doktrine koja zabranjuje intervencije stranih sila na američkom kontinentu.

„Ministarstvo rata će predsjedniku pružiti vjerodostojne opcije da garantuje američki vojni i komercijalni pristup ključnim terenima“, navodi se u dokumentu.

Poseban fokus u strategiji stavljen je na modernizaciju i prilagođavanje nuklearnog arsenala SAD-a.

„Sjedinjenim Državama je potreban jak, bezbjedan i efikasan nuklearni arsenal prilagođen ukupnim odbrambenim strategijama nacije“, navodi se u dokumentu.

Modernizacija nuklearnih snaga usmjerena je na odvraćanje i upravljanje eskalacijom u promjenljivoj globalnoj situaciji u vezi sa nuklearnim oružjem.