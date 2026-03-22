Pentagon ide korak dalje: Treniraće AI na dokumentima koje niko ne smije da vidi

Pentagon navodno planira da AI modele obučava na povjerljivim vojnim podacima, što bi moglo da promijeni donošenje odluka u vojsci.

Pentagon planira sljedeći veliki korak u razvoju vještačke inteligencije - obuku AI modela na povjerljivim vojnim podacima, što bi moglo drastično da promijeni način donošenja odluka u vojsci.

Ukoliko se ovi navodi potvrde, to ne bi bilo iznenađenje. SAD već neko vreme guraju strategiju "AI-first" pristupa, o čemu je ranije govorio sekretar odbrane Pit Hegset.

Ministarstvo odbrane već koristi AI u operacijama. Prema dostupnim informacijama, modeli poput Claude-a kompanije Anthropic korišćeni su kao podrška u akcijama protiv venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i tokom napada na Iran. To se dešavalo čak i nakon što je predsjednik Tramp naložio zabranu ove tehnologije u federalnim agencijama.

Međutim, sljedeća faza ide mnogo dalje. Modeli obučeni na stvarnim povjerljivim podacima mogli bi da daju preciznije odgovore i bolju analitiku. Posebno u situacijama koje imaju istorijske paralele, ali nisu javno dostupne.

Plan je da se obuka sprovodi u posebno obezbijeđenim data centrima, sa dozvolom za rad na povjerljivim projektima. Pentagon bi trenirao kopije postojećih modela, dok bi svi podaci ostali isključivo u vlasništvu države.

U određenim slučajevima, zaposleni u AI kompanijama mogli bi da dobiju bezbjednosne dozvole kako bi radili sa osjetljivim informacijama. Ipak, to bi bila rijetkost i pod strogom kontrolom.

Alok Mehta, bivši šef AI politike u Google-u i OpenAI-u, upozorava na potencijalne rizike. Kako kaže, problem nije curenje podataka u javnost, jer bi modeli bili zatvorenog tipa. Veći izazov je interna bezbjednost.

Ako jedan model koristi čitavo Ministarstvo odbrane, postoji opasnost da informacije dođu do ljudi koji nemaju odgovarajuću dozvolu. To bi moglo da otvori ozbiljna pitanja kontrole pristupa.

Ukoliko projekat dobije zeleno svjetlo, očekuje se da Pentagon sarađuje sa kompanijama OpenAI i xAI, koje su već potpisale ugovore sa agencijom. Anthropic bi mogao da ostane po strani.

Razlog je jasan. Kompanija je odbila da dozvoli korišćenje svoje tehnologije za masovni nadzor i razvoj autonomnog oružja. Zbog toga je Tramp ranije naložio zabranu njene upotrebe u državnim institucijama.

