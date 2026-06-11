Vlada Slovenije ukinula zabranu izvoza oružja Izraelu

Vlada Slovenije predvođena Janezom Janšom poništila je prošlogodišnju odluku Roberta Goloba o zabrani izvoza i tranzita oružja u Izrael.
Vlada Slovenije poništila je odluku iz 2025. godine o zabrani izvoza i tranzita oružja i vojne opreme u Izrael, kao i većine uvoza oružja iz te zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Ministarstvo navodi da zabrana više nije neophodna jer je trgovina oružjem već regulisana nacionalnim zakonom i pravilima EU.
U saopštenju se dodaje da postojeće zakonodavstvo i propisi već definišu procedure i kontrole izdavanja dozvola i da je odluka usklađena sa zajedničkim stavom EU o kontroli izvoza oružja.
Zabrana je uvedena pod tadašnjim premijerom Robertom Golobom, koji je u to vrijeme ukazao da je Slovenija prva zemlja EU koja je uvela takav embargo.
U junu je slovenački parlament izglasao vladu desnog centra premijera Janeza Janše nakon izbora održanih u martu.