logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvostepeni oscilator Veljka Milkovića proglašen najboljom inovacijom na svjetskom takmičenju

Dvostepeni oscilator Veljka Milkovića proglašen najboljom inovacijom na svjetskom takmičenju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Pronalazak Veljka Milkovića, dvostepeni mehanički oscilator, osvojio je glavnu nagradu na prestižnom međunarodnom takmičenju inovacija "Innovation Week Awards 2026", u konkurenciji stotina inovatora iz cijelog svijeta.

Veljko Milković osvojio glavnu nagradu na međunarodnom takmičenju inovacija IWA 2026 Izvor: Ustupljena fotografija
  • Dvostepeni mehanički oscilator Veljka Milkovića osvojio je glavnu nagradu na međunarodnom takmičenju inovacija IWA 2026.
  • Izum je proglašen najboljim među stotinama prijavljenih projekata iz cijelog svijeta.
  • Svečana dodjela nagrada biće održana krajem avgusta u Singapuru.

Dvostepeni mehanički oscilator, izum novosadskog istraživača i inovatora Veljka Milkovića, osvojio je glavnu nagradu na međunarodnom takmičenju inovacija "Innovation Week Awards – IWA 2026", koje je okupilo stotine pronalazača, istraživača, startap kompanija, univerziteta i inovativnih organizacija iz cijelog svijeta.

Takmičenje "Innovation Week Awards" važi za jedan od najznačajnijih međunarodnih programa za promociju inovacija, a organizuje ga međunarodna organizacija OFEED, uz podršku singapurske organizacije IDEA. Ovogodišnje izdanje održano je od 1. do 7. juna pod sloganom "Jedan svijet. Hiljade ideja. Beskrajne mogućnosti".

Među stotinama prijavljenih projekata, Milkovićev "dvostepeni mehanički oscilator" proglašen je apsolutnim pobjednikom takmičenja i dobitnikom glavne nagrade "Grand Prize Winner". Pored toga, osvojio je i zlatnu medalju, uvršten je među 20 najboljih projekata nagrađenih zlatom, kao i među 100 najboljih inovatora svijeta.

Izvor: Ustupljena fotografija

Prema navodima organizatora, stručni žiri ocjenjivao je projekte prema kriterijumima originalnosti, korisnosti, izvodljivosti, uticaja i kreativnog potencijala. Milkovićev izum izdvojio se kao tehnologija koja bi mogla da doprinese rješavanju energetskih i klimatskih izazova.

Dvostepeni mehanički oscilator prvi put je patentiran 1999. godine. Sistem kombinuje pogonsko klatno i polugu, pri čemu njihova međusobna interakcija stvara nove mehaničke efekte i omogućava višestruku iskorištenost uložene energije za obavljanje korisnog rada, uključujući pogon mehaničkih čekića, presa, pumpi i elektrogeneratora.

"Ovaj istorijski uspjeh je još veći jer je nagrađen stari koncept tehnologije oscilatora, a u međuvremenu je napravljen veliki pomak u razvoju i razvijen novi koncept koji je još bolji i puno obećava", izjavio je Milković.

Izvor: Ustupljena fotografija

On ističe da mu predstavlja veliku čast što je njegov izum proglašen najboljim na svijetu.

"Velika mi je čast da je moj izum proglašen za najbolji na svijetu i da naša zemlja može sada da se ponosi da je u nauci i tehnici ravnopravna sa najnaprednijim nacijama svijeta", rekao je Milković.

Veljko Milković je autor više od 120 pronalazaka i tridesetak odobrenih patenata. Njegovi izumi iz oblasti mehanike, energetike i ekologije predmet su istraživanja na univerzitetima i naučnim institucijama širom svijeta, a o njegovom oscilatornom sistemu objavljeno je više od stotinu naučnih radova, kao i brojni diplomski, master i doktorski radovi.

Svečana ceremonija dodjele nagrada biće održana krajem avgusta u Singapuru, gdje će Milkoviću biti uručeni trofeji i medalje za osvojeno prvo mjesto na ovom međunarodnom takmičenju inovacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

inovacije nagrada srbin patent

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ