Dvostepeni oscilator Veljka Milkovića proglašen najboljom inovacijom na svjetskom takmičenju

Pronalazak Veljka Milkovića, dvostepeni mehanički oscilator, osvojio je glavnu nagradu na prestižnom međunarodnom takmičenju inovacija "Innovation Week Awards 2026", u konkurenciji stotina inovatora iz cijelog svijeta.

Izvor: Ustupljena fotografija

Dvostepeni mehanički oscilator Veljka Milkovića osvojio je glavnu nagradu na međunarodnom takmičenju inovacija IWA 2026.

Izum je proglašen najboljim među stotinama prijavljenih projekata iz cijelog svijeta.

Svečana dodjela nagrada biće održana krajem avgusta u Singapuru.

Dvostepeni mehanički oscilator, izum novosadskog istraživača i inovatora Veljka Milkovića, osvojio je glavnu nagradu na međunarodnom takmičenju inovacija "Innovation Week Awards – IWA 2026", koje je okupilo stotine pronalazača, istraživača, startap kompanija, univerziteta i inovativnih organizacija iz cijelog svijeta.

Takmičenje "Innovation Week Awards" važi za jedan od najznačajnijih međunarodnih programa za promociju inovacija, a organizuje ga međunarodna organizacija OFEED, uz podršku singapurske organizacije IDEA. Ovogodišnje izdanje održano je od 1. do 7. juna pod sloganom "Jedan svijet. Hiljade ideja. Beskrajne mogućnosti".

Među stotinama prijavljenih projekata, Milkovićev "dvostepeni mehanički oscilator" proglašen je apsolutnim pobjednikom takmičenja i dobitnikom glavne nagrade "Grand Prize Winner". Pored toga, osvojio je i zlatnu medalju, uvršten je među 20 najboljih projekata nagrađenih zlatom, kao i među 100 najboljih inovatora svijeta.

Izvor: Ustupljena fotografija

Prema navodima organizatora, stručni žiri ocjenjivao je projekte prema kriterijumima originalnosti, korisnosti, izvodljivosti, uticaja i kreativnog potencijala. Milkovićev izum izdvojio se kao tehnologija koja bi mogla da doprinese rješavanju energetskih i klimatskih izazova.

Dvostepeni mehanički oscilator prvi put je patentiran 1999. godine. Sistem kombinuje pogonsko klatno i polugu, pri čemu njihova međusobna interakcija stvara nove mehaničke efekte i omogućava višestruku iskorištenost uložene energije za obavljanje korisnog rada, uključujući pogon mehaničkih čekića, presa, pumpi i elektrogeneratora.

"Ovaj istorijski uspjeh je još veći jer je nagrađen stari koncept tehnologije oscilatora, a u međuvremenu je napravljen veliki pomak u razvoju i razvijen novi koncept koji je još bolji i puno obećava", izjavio je Milković.

Izvor: Ustupljena fotografija

On ističe da mu predstavlja veliku čast što je njegov izum proglašen najboljim na svijetu.

"Velika mi je čast da je moj izum proglašen za najbolji na svijetu i da naša zemlja može sada da se ponosi da je u nauci i tehnici ravnopravna sa najnaprednijim nacijama svijeta", rekao je Milković.

Veljko Milković je autor više od 120 pronalazaka i tridesetak odobrenih patenata. Njegovi izumi iz oblasti mehanike, energetike i ekologije predmet su istraživanja na univerzitetima i naučnim institucijama širom svijeta, a o njegovom oscilatornom sistemu objavljeno je više od stotinu naučnih radova, kao i brojni diplomski, master i doktorski radovi.

Svečana ceremonija dodjele nagrada biće održana krajem avgusta u Singapuru, gdje će Milkoviću biti uručeni trofeji i medalje za osvojeno prvo mjesto na ovom međunarodnom takmičenju inovacija.