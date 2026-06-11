Tramp se ne zaustavlja: Najavio nove udare na Iran, blagi porast cijena nafte

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je nove napade na Iran i poručio da će Amerika "veoma snažno udariti" tokom noći. Njegove izjave uzdrmale su tržište, dok je cijena nafte skočila nakon upozorenja Teherana o mogućoj blokadi Ormuskog moreuza.

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Sjedinjene Američke Države nastaviće napade na iransku teritoriju tokom noći između 11. i 12. juna, izjavio je predsjednik Donald Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Prema njegovim riječima, SAD su u posljednjim udarima na Iran upotrebile municiju vrijednu oko 250 miliona dolara.

Nakon Trampovih izjava, cijena nafte Brent zabilježila je blagi rast, pokazuju podaci sa tržišta.

Tramp: "Veoma snažno ćemo udariti Iran"

Tramp je na Truth Socialu poručio da će Sjedinjene Države "veoma snažno udariti Iran večeras".

Dodao je da Vašington namjerava da uspostavi kontrolu nad iranskim ostrvom Harg i naftnim postrojenjima Islamske Republike.

U intervjuu za Fox News rekao je da se pregovori sa Iranom i dalje nastavljaju.

"Ne želim kopnenu operaciju protiv Irana, ali kada bih to želio, SAD bi mogle da pošalju malu grupu vojnika i zauzmu sve", rekao je Tramp.

Novi američki napadi na Iran

Prema Trampovim riječima, SAD su u poslednjim napadima na Iran potrošile municiju vrednu 250 miliona dolara.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su novi udari počeli 10. juna u 17.15 po vremenu istočne obale SAD. Tramp je naveo da je u napadima upotrijebljeno 49 krstarećih raketa "Tomahavk".

Iranska državna televizija javila je da su tokom eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana odjeknule nove eksplozije. Prema njihovim informacijama, detonacije su se čule u oblasti priobalnog grada Bandar Abas i na ostrvu Sirik.

Novinska agencija Mehr prenijela je da je došlo do eksplozije u blizini grada Varamin, jugoistočno od Teherana.

CENTCOM je saopštio da su mete napada bili sistemi protivvazdušne odbrane, komunikacioni sistemi i vojno-obavještajna infrastruktura Irana.

Tržište nafte reagovalo na Trampove najave

Cena fjučersa na naftu Brent za isporuku u avgustu 2026. godine porasla je za više od jedan odsto nakon Trampove najave novih udara na Iran.

Prema podacima sa berze ICE u Londonu, cijena Brent nafte porasla je i do 95,5 dolara po barelu nakon saopštenja centralne komande iranske vojske Hatam al-Anbija da bi Teheran mogao potpuno da blokira plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Tokom dana cijena je prethodno pala na 91,61 dolar po barelu, da bi se nakon Trampovih izjava ponovo oporavila.

Upozorenja iz Irana i Rusije

Iranski ambasador u Japanu Pejman Saadat izjavio je u intervjuu za TASS da bi Sjedinjene Države trebalo da budu spremne na cijenu nafte od 200 dolara po barelu ukoliko nastave vojne akcije protiv Irana.

"Sjedinjene Države i Izrael uzeli su svjetsku ekonomiju za taoca napadom na Iran", rekao je Saadat.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da nova eskalacija između SAD i Irana ne ugrožava samo situaciju na Bliskom istoku, već može imati ozbiljne posljedice po cjelokupnu svjetsku ekonomiju.

"Nova eskalacija između Sjedinjenih Država i Irana prijeti ne samo Bliskom istoku, već nosi posljedice za čitavu globalnu ekonomiju", izjavio je Peskov.

(TASS/Mondo)