Pogledajte gdje ljudi najviše žele da žive u 2026: Objavljena mapa najboljih zemalja, Evropa dominira

Da možete da živite bilo gde na svijetu, gdje biste izabrali? Nova mapa pokazuje zemlje za koje većina misli da su najbolje za život.

Izvor: Visual Capitalist / Voronoi

Indeks najboljih zemalja za 2026. godinu, koju je objavila škola Vorton (The Wharton School) otkriva gdje ljudi širom svijeta vjeruju da je kvalitet života najbolji. Zasnovan na odgovorima više od 15.000 odraslih osoba iz 33 zemlje, ova mapa mjeri međunarodnu percepciju o 85 nacija.

Umjesto da se oslanja isključivo na ekonomske ili demografske indikatore, indeks odražava način na koji se na zemlje gleda kroz faktore koji uključuju:

pristupačnost troškova života,

prilike za zapošljavanje,

pogodnost za porodični život,

političku stabilnost i

opšte blagostanje.

Šta je zajedničko najbolje rangiranim zemljama?

Izvor: Visual Capitalist / Voronoi

Stabilne institucije, visok nivo povjerenja i snažne javne usluge pomogli su zemljama kao što su Švedska, Danska i Kanada da izgrade reputaciju najpoželjnijih mjesta za život na svijetu.

U tabeli ispod, zemlje su ocijenjene u odnosu na Švedsku, koja zauzima prvo mjesto sa rezultatom 100.

Izvor: AI Info

Nordijske zemlje su takođe godinama na vrhu Izvještaja o sreći u svijetu (World Happiness Report), što sugeriše da je njihova snažna globalna reputacija potkrepljena konstantno visokim nivoom zadovoljstva životom.

Kanada zauzima treće mjesto u ukupnom poretku, što je čini najbolje rangiranom zemljom u Americi. Australija je jedina preostala zemlja van Evrope koja je dospjela u svjetskih top 10 i tako prekinula listu kojom inače dominiraju evropske države.

Zašto je Švedska dobila punih 100 poena?

Švedska se našla na samom vrhu jer svakom pojedincu pruža osjećaj sigurnosti. Posebno je privlačna zato što se tamo ne živi samo da bi se radilo. Slobodno vrijeme i porodica su na prvom mjestu, pa je svakodnevica mnogo opuštenija i sa manje stresa nego u većini drugih bogatih zemalja.

Kada se na sve to doda očuvana priroda, čist vazduh i poverenje da će se zakon uvijek poštovati, dobija se mjesto koje mnogi vide kao idealan dom za miran i srećan život.

(MONDO)