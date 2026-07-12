Poslije 35 godina u Švajcarskoj vratio se kući biciklom: Razlog zbog kog je prešao 1.200 kilometara mnoge će dirnuti

Poslije 35 godina života u Švajcarskoj, Leonid Stojak odlučio je da se trajno vrati u rodno selo kod Travnika.

Izvor: Srećko Stipović/Youtube/printscreen

Umjesto luksuznim automobilom, put dug 1.200 kilometara prešao je biciklom, a kaže da ga je na taj korak podstakla vjera i želja da ponovo živi na svojoj zemlji.

Poznati bosanskohercegovački jutjuber Srećko Stipović, koji je poznat po reportažama iz ruralnih krajeva Bosne i Hercegovine, ovog puta ispričao je priču o Leonidu Stojaku, čovjeku koji se poslije 35 godina života u švajcarskom Lucernu vratio u rodno selo Čukale kod Travnika.

Za razliku od mnogih koji se iz inostranstva vraćaju skupocjenim automobilima, Leonid je odlučio da povratak u domovinu obavi na potpuno drugačiji način - biciklom.

Za sedam dana prešao je čak 1.200 kilometara od Švajcarske do Bosne i Hercegovine, a kako kaže, put je protekao bez većih problema. Ističe da ga bicikl nijednom nije iznevjerio.

Sa suprugom i četvoro djece planira da se trajno vrati u rodni kraj.

"Neopisiv je osjećaj. Hvala Bogu, nisam imao nikakvih problema. Poslije osmog razreda otac nas je odveo u Švajcarsku, zato sam prvo odlučio da posjetim njegov grob, pomolim se i zahvalim mu na svemu", rekao je Leonid.

Vjera ga vratila kući

Odluka o povratku, kaže, nije donijeta preko noći. Poslije smrti oca sve više ga je vukla rodna gruda.

"Jedan sin se prije mene vratio u Split, a vratiće se i ostala djeca. Kada je otac umro, jednostavno me je sve više vuklo da se vratim. Vjera me je održala u životu i podstakla da donesem ovu odluku. Na ovom putu izmolio sam bezbroj krunica", ispričao je.

Dodaje da mu nikada nije predstavljalo problem da živi među ljudima različitih vjera i kultura.

"Živim sa ljudima različitih vjera i to mi nikada nije smetalo. Najbolji prijatelj mog sina je Turčin", rekao je.

Planira farmu i etno-selo

Leonid planira da obnovi kuću koju je kupio od ženinog ujaka, pokrene porodično gazdinstvo i izgradi etno-selo.

"Želio sam da se vratim prije pedesete godine. Planiram da otvorim gazdinstvo, napravim etno-selo, nabavim goveda, kupim bager i radim. Ovdje imam slobodu koju u Švajcarskoj nisam mogao da imam", rekao je.

Ističe da u svom kraju vidi veliki potencijal jer ima mnogo zapuštene zemlje, a komšije su spremne da mu pomognu.

"Nikada nisam mislio da ću se vratiti, ali ovdje ima mnogo zapuštene zemlje koju će mi ljudi ustupiti. Želim da se bavim stočarstvom i da moja djeca osjete kako izgleda život na selu. Prijatelji iz Švajcarske već su obećali da će doći da kampuju ovdje. Cilj mi je da na rodnoj grudi živim od svog rada", rekao je.

Njegov povratak nije prošao nezapaženo - mještani su mu priredili doček, a Leonid je na kraju zapjevao stihove:

"Nema raja bez rodnoga kraja. Ljudi dolaze Mercedesom, a ja biciklom."

(Dnevno.hr/Mondo)