Ovo je jedna od najmoćnijih rasa psa: Čuva porodicu i ne odustaje pred bilo kojom prijetnjom

Burbul je velika i moćna rasa psa porijeklom iz Južne Afrike, ali njegova veličina, snaga i temperament čine da nije pogodan za vlasnike bez iskustva.

Burbul vuče porijeklo još iz 17. vijeka, kada su evropski doseljenici donijeli u Južnu Afriku pse rasa mastifa i buldoga. Ukrštanje tih rasa sa lokalnim psima stvorilo je moćnog burbula, koji je imao zadatak da čuva imanja od opasnih životinja poput lavova, leoparda i pavijana. Ovi psi su bili poznati po svojoj snazi, budnosti i hrabrosti. Nikada nisu odustajali pred prijetnjama.

Danas, burbul zadržava te kvalitete, ali je pored toga i nježan i odan član porodice. Američki kinološki savez (AKC) priznao je rasu tek 2015. godine, pa van Južne Afrike ona i dalje ostaje rijetka.

Moćan, odan i oprezan prema strancima

Burbul ima samouvjerenu prirodu, veoma je odan i zaštitnički nastrojen. Može dobro da se slaže sa djecom, ali zbog svoje veličine i snage, igru sa djecom uvijek treba nadgledati. Oprezan je prema strancima i često nepovjerljiv prema drugim psima. Inteligentan je i brzo uči, ali može da bude tvrdoglav, zbog čega je jako važno da njegov trening bude doslijedan i sa jasnim pravilima.

Potrebno mu je prostranstvo

Burbul je rasa koja svakog dana zahteva aktivnost, najmanje sat vremena.

Burbul nije pas za stan. Potreban mu je prostor za kretanje, a idealno je ograđeno dvorište. Svakodnevno mu je potrebno najmanje sat vremena aktivnosti - šetnje, trčanja ili igre. Zbog mogućnosti agresivnosti prema nepoznatim psima, parkovi nisu uvijek pravo mjesto za njega.

Njegovo krzno je kratko i glatko, a njega je jednostavna. Dovoljno je češljati ga jednom nedjeljno, a češće tokom perioda linjanja. Kupanje se preporučuje otprilike jednom mjesečno. Važno je redovno čistiti uši, sjeći nokte i održavati zube čistim.

Trening i socijalizacija treba da počnu u ranoj dobi. Odraslog burbula je teško ponovo dresirati ako je razvio loše navike. Najbolji pristup je doslijedna i pozitivna metoda, uz mnogo nagrađivanja. Rano izlaganje ljudima, životinjama i različitim okruženjima pomaže u kontroli snažnog zaštitničkog instinkta.

Zdravlje i ishrana

Burbul je uglavnom zdrava rasa, ali može da bude sklon nekim genetskim problemima poput displazije kukova i laktova, srčanih oboljenja i poremećaja kapaka. Redovne kontrole kod veterinara su ključne za rano otkrivanje zdravstvenih problema.

Burbul je rasa koja retko ima zdravstvene probleme.

Ishrana treba da bude kvalitetna i prilagođena uzrastu i nivou aktivnosti. Bolje je da se obroci podijele na dva dnevno. Održavanje zdrave tjelesne težine važno je za sprečavanje problema sa zglobovima.

Da li je burbul pravi pas za vas?

Burbul je izuzetno odan, inteligentan i moćan pas, ali zahtijeva iskusnog vlasnika. Potrebna mu je čvrsta, ali pravedna ruka i mnogo socijalizacije.

Ako tražite psa čuvara koji će istovremeno biti i posvećeni član porodice, a spremni ste da mu pružite prostor, pažnju i trening, burbul može biti savršen izbor. Ipak, za one koji nemaju iskustva sa velikim rasama, bolje je da razmotre drugu alternativu.

