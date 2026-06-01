Hemofarmovih 66 godina posvećenosti

Hemofarm, farmaceutski lider u regionu, obilježio je 66 godina postojanja i 20 godina od kada je postao dio STADA grupe, jednog od globalnih lidera u oblasti generičkih i OTC lijekova.

Izvor: Promo/Hemofarm

U protekle dvije decenije, grupa je u razvoj Hemofarma u regionu investirala 537 miliona eura, čime je omogućena modernizacija proizvodnih kapaciteta, uvođenje savremenih tehnologija i dodatno jačanje tržišne konkurentnosti kompanije na globalnom nivou.

„Šezdeset šest godina postojanja potvrđuju naš kontinuitet i sposobnost da se razvijamo i prilagođavamo novom vremenu i trendovima. Ponosni smo što smo dio STADA grupe već dvije decenije, koje su obilježile snažne investicije, tehnološki napredak i širenje našeg poslovanja. Konstantno donosimo najnovije terapijske trendove iz svijeta na naše prostore, unapređujemo formule i uvodimo nove, inovativne lijekove kako bi opravdali našu ulogu pouzdanog partnera u očuvanju zdravlja ljudi. Imamo rekordnu proizvodnju lijekova, a istovremeno čuvamo prirodne resurse i poslujemo po principima održivog razvoja“, izjavio je generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger.

Izvor: Promo/Hemofarm

Kontinuirano ulaganje u zaposlene i razvoj organizacione kulture potvrđeno je i prestižnim TOP Employer sertifikatima, čime se kompanija svrstala među najpoželjnije poslodavce u zemlji i regionu. Hemofarm paralelno jača svoje brendove i tržišno prisustvo, što kroz razvoj novih linija kao što su One Two Three i EUNOVA, tako i kroz strateški fokus na širenje portfolija i nova terapijska rješenja.

Osnovan 1960. godine u Vršcu, Hemofarm je tokom više od šest decenija izrastao u kompaniju sa snažnim regionalnim i međunarodnim prisustvom, koja danas zapošljava više od 4.400 ljudi i proizvodi stotine miliona pakovanja lijekova i dijetetskih suplemenata godišnje. Bogat portfolio obuhvata više od 400 proizvoda različitih terapijskih grupa.

Izvor: Promo/Hemofarm

Kroz rad Hemofarma i Hemofarm fondacije kompanija kontinuirano podiže svijest o važnosti prevencije, zdravlja i dostupnosti zdravstvene zaštite, ostajući vjerna svojoj misiji da unapređuje kvalitet života zajednice u kojoj posluje.

Obilježavanje 66. godina postojanja kompanije tradicionalno je praćeno organizacijom Porodičnog dana u Vršcu, događaja koji okuplja zaposlene i njihove porodice iz zemlje i regiona.

Izvor: Promo/Hemofarm