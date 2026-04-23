Demencija je više od zaboravnosti: Tiha bolest koja mijenja živote cijelih porodica

Izvor: Promo/Hemofarm

Piše: mr ph. Lejla Ahmetović Smajić, Hemofarm

Demencija nije neizbježni dio starenja, već složeno stanje koje mijenja pamćenje, razmišljanje, emocije i svakodnevno funkcionisanje. U mnogim slučajevima poistovjećuje se sa zaboravnošću koja dolazi s godinama, dok je u stvarnosti riječ o složenom i progresivnom poremećaju koji mijenja život oboljele osobe i cijele porodice. Zbog toga je važno o demenciji govoriti jasno, otvoreno i bez stigme, jer nerazumijevanje i strah često dovode do kasnog traženja pomoći.

Rana dijagnoza, podrška porodice i pravovremena terapija mogu usporiti to bolesti i očuvati dostojanstvo i kvalitet života oboljelih.

Skup simptoma

Demencija nije jedna bolest, već skup simptoma koji nastaju kao posljedica različitih oštećenja mozga. Najčešći uzrok je Alzheimerova bolest, ali postoje i drugi oblici, poput vaskularne demencije povezane s oštećenjem krvnih sudova mozga, kao i mješoviti oblici u kojima se kombinuje više faktora. Zajednička karakteristika svih oblika demencije jeste postepeno pogoršanje kognitivnih funkcija, uključujući pamćenje, pažnju, mišljenje, orijentaciju i sposobnost donošenja odluka.

Prvi znakovi demencije najčešće se uočavaju u okviru porodice. Promjene u ponašanju i funkcionisanju razvijaju se postepeno i u početku mogu biti veoma suptilne. Zapaža se zaboravljanje nedavnih razgovora i događaja, gubljenje predmeta, poteškoće u pronalaženju pravih riječi ili praćenju razgovora. Osoba može početi da ponavlja ista pitanja ili da djeluje zbunjeno u situacijama koje su ranije bile uobičajene. Ovi simptomi često se pripisuju umoru, stresu ili “normalnom starenju”, što dovodi do odgađanja ljekarskog pregleda.

Tok bolesti

Napredovanjem bolesti simptomi postaju izraženiji i sve više utiču na svakodnevni život. Pojavljuju se poteškoće u obavljanju uobičajenih aktivnosti, poput pripreme obroka, upravljanja novcem, organizacije obaveza ili korištenja prevoza. Osoba se može dezorijentisati čak i u poznatom okruženju, i tada gubi osjećaj za vrijeme, datume i redoslijed događaja. Česte su i promjene u ponašanju i raspoloženju, od povlačenja i gubitka interesa za ranije važne aktivnosti, do razdražljivosti, anksioznosti ili sumnjičavosti.

Demencija duboko utiče na identitet oboljele osobe. Kako bolest napreduje, dolazi do postepenog gubitka samostalnosti, a nerijetko i do promjena u ličnosti. Osoba koja je ranije bila samostalna, odgovorna i aktivna može postati nesigurna, zbunjena i zavisna od pomoći drugih,. Ovakve promjene teško pogađaju, kako oboljelog, tako i članove porodice, koji se suočavaju s osjećajem gubitka bliske osobe kakvu su poznavali, iako je ona i dalje prisutna.

Porodica u ovom procesu ima ključnu ulogu. U najvećem broju slučajeva članovi porodice postaju primarni njegovatelji, bez formalne obuke i uz veliki emocionalni i fizički napor. Briga o osobi sa demencijom podrazumijeva stalno prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti, organizaciju liječenja i nadzor zbog sigurnosti oboljelog. Njegovatelji se često suočavaju s iscrpljenošću, osjećajem krivice, tugom i nesigurnošću, što ukazuje na potrebu za organizovanom podrškom, savjetovanjem i edukacijom.

Izvor: Promo/Hemofarm

Dijagnoza

Rano prepoznavanje simptoma jedan je od najvažnijih elemenata u pristupu demenciji. Iako ne postoji oštra granica između “uobičajenog” zaboravljanja i početka demencije, određeni znakovi zahtijevaju posebnu pažnju. Učestalo zaboravljanje nedavnih događaja, ponavljanje istih pitanja, dezorijentacija u prostoru i vremenu, poteškoće u komunikaciji, promjene raspoloženja i povlačenje iz uobičajenih aktivnosti nisu tipične karakteristike zdravog starenja i zahtijevaju stručnu procjenu.

Nemoj me zaboraviti Učestalo zaboravljanje nedavnih događaja, ponavljanje istih pitanja, zbunjenost u poznatom okruženju, teško pronalaženje riječi i postupno povlačenje iz društva mogu ukazivati na nešto više od “normalnog starenja”.

Razgovor s ljekarom predstavlja prvi i najvažniji korak ka razumijevanju simptoma, postavljanju dijagnoze, planiranju daljeg liječenja, te usporavanju napredovanja bolesti.

Ovakve promjene zaslužuju ozbiljno shvatanje, jer demencija, uz pravovremeno prepoznavanje, može biti dijagnostifikovana u ranoj fazi.

Postavljanje dijagnoze demencije zasniva se na sveobuhvatnom pristupu. Ljekar prikuplja detaljnu anamnezu, razgovara s oboljelom osobom i članovima porodice, te procjenjuje kognitivne funkcije pomoću različitih testova. Po potrebi se koriste i dodatne dijagnostičke metode kako bi se isključili drugi uzroci simptoma, poput depresije, metaboličkih poremećaja ili neuroloških oboljenja. Iako dijagnoza demencije često predstavlja veliki emotivni teret, ona istovremeno omogućava planiranje daljeg liječenja, organizaciju podrške i prilagođavanje životnih navika.

Demencija je u većini slučajeva neizlječivo, hronično stanje, ali to ne znači da ne postoje mogućnosti djelovanja. Savremeni pristupi liječenju usmjereni su na usporavanje progresije bolesti i očuvanje kvaliteta života što je duže moguće. Farmakološko liječenje može doprinijeti stabilizaciji kognitivnih funkcija i ublažavanju pojedinih simptoma, posebno u ranim i srednjim fazama bolesti. Efekti terapije su individualni, ali je zajedničko da je korist najveća kada se liječenje započne na vrijeme, nakon postavljanja pravovremene dijagnoze.

Prevencija

Prevencija demencije postaje sve važnija tema javnog zdravlja. Iako ne postoji način da se u potpunosti spriječi razvoj bolesti, brojna istraživanja ukazuju na povezanost zdravlja krvnih sudova i zdravlja mozga. Kontrola krvnog pritiska, šećera i holesterola, redovna fizička aktivnost, zdrava ishrana i mentalna stimulacija kroz učenje, čitanje i rješavanje zadataka mogu imati pozitivan uticaj na očuvanje kognitivnih funkcija. Socijalna povezanost takođe ima važnu ulogu, jer osobe koje ostaju aktivne i uključene u društveni život, imaju manji rizik od razvoja kognitivnog propadanja.

Demencija predstavlja sve veći izazov i za zdravstvene i socijalne sisteme, posebno u društvima s izraženim starenjem populacije. Povećanje broja oboljelih prati i rast potreba za specijalizovanim uslugama, stručnim kadrom i prilagođenim modelima podrške. Istovremeno, stigma i nedovoljno razumijevanje demencije i dalje su prisutni, što može dovesti do izolacije oboljelih i njihovih porodica i odgađanja traženja pomoći.

Uprkos tome što demencija mijenja tok života oboljelih i njihovih najbližih, kombinacija stručne pomoći, porodične podrške, edukacije i društvene odgovornosti može značajno unaprijediti kvalitet svakodnevice. Sistematski pristup, koji uključuje zdravstvene ustanove, socijalne službe, lokalne zajednice i organizacije civilnog društva, predstavlja osnovu za stvaranje okruženja u kojem se osobe s demencijom i njihove porodice ne osjećaju napušteno i prepušteno same sebi.