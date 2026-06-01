Evo kako da prepoznate u kojoj trešnji ima crva: Riješite ih se za uz jednostavan trik

Na prvi pogled trešnje mogu da izgledaju potpuno zdravo, ali čak i u naizgled savršenim plodovima često se kriju neželjeni "stanari".

Stručnjaci upozoravaju da postoje jasni znaci po kojima možete prepoznati da li su trešnje pune larvi, ali i jednostavan trik pomoću kojeg ih se možete riješiti za samo nekoliko minuta.

Sitne rupice i promjene boje prvi su znak upozorenja

Trešnje u kojima ima crva često odaju sitne promjene na površini ploda koje pažljivo oko lako može da primijeti.

Prvi korak je pregled kore trešnje. Plodovi koji sadrže larve često imaju male rupice, sitne tačkice ili blaga udubljenja. To su tragovi mjesta na kojima su insekti položili jaja. Ponekad se u blizini peteljke mogu primijetiti i male pukotine.

Važan pokazatelj su i boja i opšti izgled ploda. Svježe i zdrave trešnje uglavnom imaju ujednačenu boju, sjajnu površinu i čvrstu strukturu. Kod trešanja koje sadrže larve površina može izgledati manje sjajno, dok boja može biti neujednačena, zbog čega plod djeluje manje svježe.

Mekane i "sunđeraste" trešnje često kriju larve

Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju i na čvrstoću ploda.

Ako je neka trešnja znatno mekša od ostalih ili pod prstima djeluje sunđerasto, moguće je da je njena unutrašnjost već oštećena.

Najsigurniji način provjere ipak je da plod presječete ili zagrizete. Ukoliko primijetite oštećenja ili malu bijelu larvu, nema sumnje da je trešnja crvljiva.

Jednostavan trik sa slanom vodom

Postoji jednostavan način da proverite da li u trešnjama ima larvi i da ih uklonite.

Trešnje stavite u posudu sa vodom u koju ste dodali malo soli i ostavite ih da odstoje 10 do 15 minuta. Ako se u plodovima nalaze larve, ubrzo će isplivati na površinu vode.

