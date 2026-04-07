Jedna greška može da uništi linoleum: Pod će ostati blistav kao nov ako ga čistite po ovim pravilima

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Linoleum i vinil mogu da se upropaste ako ih ribate kuhinjskom žicom. Pravilno čišćenje održava pod blistavim.

Greške koje uništavaju linoleum Izvor: Shutterstock
  • Kod nas se često pod imenom „linoleum“ prodaje vinil, a ova dva materijala se razlikuju.
  • Linoleum je prirodna podna obloga napravljena od lanenog ulja, drveta, smole i jute, dok je vinil sintetička PVC obloga.
  • Bez obzira na razliku u sastavu, oba materijala zahtevaju pažljivo održavanje da bi dugo trajala i zadržala lijep izgled.

U našim prodavnicama podnih obloga često se pod imenom „linoleum“ zapravo prodaje vinil. Razlika je, međutim, suštinska: linoleum je prirodan materijal, izrađen od lanenog ulja, drveta, smole i jute, dok je vinil sintetička PVC obloga. Pravi linoleum je ekološki, biorazgradiv i otporan, ali ga je teže naći i skuplji je.

Vinil je, s druge strane, rasprostranjen, praktičan i povoljan, pa je postao standard u većini domaćinstava. Upravo zbog toga mnogi vjeruju da imaju linoleum, a zapravo gaze po vinilu.

Bez obzira na razliku u sastavu, oba materijala traže pažljivo čišćenje. Ako se uništi zaštitna glazura, pod počinje da zadržava vlagu i gubi svoj sjaj. Zato je važno da se u svakodnevnom čišćenju izbjegavaju grubi alati poput kuhinjske žice, jer oni mogu da izgrebu površinu i trajno je oštete. Iako linoleum dobro podnosi razređivače i kiseline, baze mu mogu ozbiljno naškoditi, pa je najbolje držati se proverenih sredstava namenjenih baš za ovu vrstu poda.

Za negu se koriste ista sredstva kao i za laminat: osnovno sredstvo za čišćenje, emulzija za sjaj i zaštitna glazura. Osnovno sredstvo dovoljno je snažno da ukloni i jače nečistoće, ali se može desiti i da ošteti slojeve stare glazure. Kada dođe vreme za obnovu zaštite, postupak ide u tri koraka – prvo osnovni tretman, zatim emulzija za sjaj, a na kraju zaštitna glazura u dva nanosa. Posle svake faze pod mora da se potpuno osuši, naročito ako je u pločama sa spojevima.

U periodu između dva temeljna čišćenja dovoljno je blago sredstvo rastvoreno u vodi, kojim se pod briše dobro ocijeđenom krpom. Jedini tip linoleuma koji ne zahteva dodatnu glazuru je marmoleum, jer se kod njega dvoslojna UV zaštita nanosi već u toku proizvodnje.

