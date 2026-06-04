Dzipsii u Sarajevu promoviše novi album "JOVAN"

Mladi romski muzičar Jovan Živadinović Dzipsii nastupiće 6. juna u Sarajevu, gdje će publici predstaviti svoj novi album "JOVAN". Umjetnik kojeg nazivaju balkanskim Dejvidom Bouvijem donosi moderan spoj popa, plesa i snažnog vizuelnog izraza.

Izvor: Marko Vulević/Promo

Mladi romski muzičarJovan Živadinović Dzipsii nastupiće u subotu, 6. juna, pred sarajevskom publikom u Hemingway's Baru, gdje će promovisati svoj novi album "JOVAN".

Koncert počinje u 20.30 časova, a publika će imati priliku da uživo čuje pjesme sa drugog studijskog albuma koji je već privukao pažnju regionalne muzičke scene svojom ambicijom, produkcijom i autentičnim umjetničkim izrazom.

Dzipsii, porijeklom iz Zaječara, a danas sa adresom u Beogradu, često se opisuje kao jedno od najzanimljivijih novih imena regionalne pop scene. Zbog izraženog vizuelnog identiteta, scenskog nastupa i pomjeranja granica u muzičkom izrazu, pojedini ga nazivaju i "balkanskim Dejvidom Bouvijem".

Novi album "JOVAN" nastao je u saradnji sa producentom Rap Gorilom, koji je zajedno sa Dzipsiijem radio i na vizualima i pratećim video sadržajima.

Kako navode autori projekta, album predstavlja svojevrsni povratak na početak umjetnikovog ličnog i kreativnog puta.

"Projekat 'JOVAN' ne otvara novo poglavlje, već vraća priču na sam početak, u vrijeme prije imena, prije scene, prije prvog mikrofona. U vrijeme kada je još bio samo Jovan", navodi se u opisu albuma.

Dodaje se da je riječ o djelu koje spaja lična sjećanja, pop kulturu, ples, internet estetiku, hip-hop, R&B i savremeni pop zvuk u jedinstvenu audio-vizuelnu cjelinu.

"JOVAN je urbana pop priča ispričana tijelom koliko i glasom. Hrabrija, pokretljivija i produkcijski preciznija od svega što je dolazilo ranije", ističu autori projekta.

Promociju albuma prati i poseban vizuelni koncept razvijen u saradnji sa producentom Rap Gorilom, koji potpisuje produkciju albuma i prateće visualizere.

Ulaznice za koncert dostupne su po cijeni od 10 KM.