Kolektiv machina predstavlja pjesmu "Divlja zemlja": O civilizaciji koja je osvojila svijet, a izgubila smisao

Muzički kolektiv [machina] predstavio je novi singl "Divlja zemlja", pjesmu koja kroz spoj industrial zvuka, filozofskih motiva i folklorne simbolike propituje odnos čovjeka, tehnologije i savremenog društva.

Kako navode iz benda, riječ je o "zvučnom i poetskom manifestu o civilizaciji koja je osvojila svijet, ali izgubila smisao".

Pjesma već na prvo slušanje donosi spoj melodične tame i sirove energije. Duboki synthovi stvaraju hipnotičnu atmosferu, dok gitarski rifovi i ritmovi inspirisani tribalnim impulsom grade intenzivan i sugestivan zvuk.

Tematski, "Divlja zemlja" prati razvoj čovječanstva — od borbe za opstanak, gladi i bolesti, do tehnološke dominacije i digitalnog umrežavanja.

"U trenutku kada govorimo isti jezik u mrežama mašine, dolazi spoznaja - istina nije pronađena, već fragmentirana", navodi se u opisu pjesme.

Refren donosi sliku svijeta koji se urušava pod težinom vlastite inteligencije, dok završni stihovi kritikuju ideju linearnog progresa i ukazuju na, kako bend sugeriše, trajnu zarobljenost čovjeka u ciklusu imitacije i iluzije.

Iz [machine] ističu da "Divlja zemlja" ne nudi odgovore, već postavlja pitanja i služi kao ogledalo savremenog društva.

Kolektiv [machina] osnovan je 2004. godine u Lajpcigu i danas broji sedam članova. Tokom dvadesetogodišnje karijere objavili su albume "Sad ili nikad", "Drugi", "[VoliM]", "Matria" i "Folklor".

Prošlogodišnji album "Folklor", koji bend opisuje kao svoje najambicioznije izdanje do sada, spojio je futurističke motive, analogni zvuk i arhetipske teme, a novi singl "Divlja zemlja" nastavlja taj umjetnički pravac.