Letu štuke objavile novi album "Eter" nakon osam godina (Video)

Sarajevski bend Letu štuke objavio je peti studijski album "Eter", prvo izdanje nakon osam godina. Album donosi deset novih pjesama i spoj intimnih i društveno angažovanih tema.
Sarajevski bend Letu štuke objavio je novi studijski album pod nazivom Eter, čime se nakon osam godina vraća sa novim autorskim materijalom.
Peti studijski album benda donosi deset pjesama i predstavlja stilski i tematski raznoliko izdanje koje nastavlja muzičku evoluciju grupe. Publika je već imala priliku da čuje singlove Ljudska prava, Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda, kojima je bend postepeno uvodio slušaoce u atmosferu novog albuma.
Na albumu se nalaze i pjesme "Mjesec", "Filmski grad", "Western", "Sve te tajne", "Lakše", "Molim te" i "Ostavljena", a kompletno izdanje donosi spoj intimnih emocija i društveno angažovanih tema.
Autor muzike i tekstova je frontmen benda Dino Šaran, dok aranžman, produkciju i miks potpisuje Alan Omerović. Mastering albuma radio je Zlaya Loud, a album je sniman u sarajevskom 5dStudiju.
Uz Dinu Šarana, na albumu su radili i Nedžad Mulaomerović na bubnjevima, Dejan Ostojić na bas gitari, Emir Jugo na gitari i Boban Ćosić na klavijaturama.
"Eter je zbirka pjesama za sve one neprilagođene i ostavljene na vjetrometini nove tehnološke revolucije i njezinih nuspojava. Poziv je to za povratak na 'tvorničke' postavke", poručio je Šaran povodom izlaska albuma.
Bend Letu štuke tokom karijere objavio je četiri studijska albuma i izgradio prepoznatljiv autorski izraz, zbog čega ih publika i kritika smatraju jednim od najvažnijih alter-pop sastava u regionu.
Novi album "Eter" objavljen je za izdavačku kuću LAA i dostupan je na svim streaming platformama.