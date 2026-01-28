"Duhovi prošlosti i novi fašisti": Poslušajte novi singl benda Letu štuke

Sarajevski bend Letu štuke objavio je novi singl "Idemo pjesmo", još jednu najavu nadolazećeg albuma "Eter" i novu kreativnu fazu benda.

Izvor: Promo

Sarajevski bend Letu štuke objavio je novi singl "Idemo pjesmo", nastavivši postepeno otkrivanje materijala s nadolazećeg albuma "Eter". Nova pjesma dolazi kao prirodan nastavak njihovog prepoznatljivog autorskog izraza, ali i kao jasan signal ulaska u novu, savremeniju zvučnu i kreativnu fazu.

Album "Eter" ranije je najavljen singlom "Ljudska prava", pjesmom koja se direktno osvrnula na društveno-političku stvarnost u regionu, a dodatnu pažnju izazvao je i remix koji potpisuje Dubioza Kolektiv. Za razliku od tog angažovanog tona, "Idemo pjesmo" donosi drugačiju energiju i širi emotivni i stilski raspon, potvrđujući najave benda da će novi album biti tematski i muzički raznolik.

Letu štuke predvodi Dino Šaran, jedan od najuticajnijih pop-rok autora na ovim prostorima, čiji su tekstovi godinama sinonim za kombinaciju intimne lirike i oštrog društvenog komentara. Upravo taj balans donio je bendu status jednog od vodećih alter-pop imena u regiji i snažnu vezu s publikom različitih generacija.

Tokom karijere bend je objavio četiri studijska albuma - "Letu štuke", "Proteini i ugljikohidrati", "Brojevi računa" i "Topla voda" – te niz pjesama koje su obilježile regionalnu muzičku scenu, poput "Minimalizam", "Šutiš" i "Mjesto za dvoje".

Singl „Idemo pjesmo“ još je jedan korak ka albumu "Eter", koji bi, sudeći prema dosadašnjim objavama, mogao donijeti jedno od najzrelijih i najambicioznijih izdanja u karijeri Letu štuka.