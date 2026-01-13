"Bilo je pravo dobro": Poslušajte novu pjesmu benda "Bombaj štampa" (VIDEO)

Bombaj štampa predstavila novu pjesmu i spot "Bilo je pravo dobro", album stiže u februaru

Izvor: Jadran Čilić/Promo

Sarajevski bend Bombaj štampa večeras je premijerno predstavio novu pjesmu i spot "Bilo je pravo dobro", čime je zvanično najavljen predstojeći studijski album "Voljeću te vječno, a možda i duže", koji izlazi u saradnji s izdavačkom kućom Kroacija rekords.

Riječ je o prvom singlu s novog albuma i ujedno povratku kultnog benda studijskom radu nakon duže pauze. Posebnu pažnju publike izazvao je spot u kojem se pojavljuje glumica Tanja Ribič, supruga frontmena Branka Đurića Đure.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na ekranu predstavlja rijedak trenutak, s obzirom na to da godinama izbjegavaju zajedničke medijske nastupe, a nakon filmova "Kajmak i marmelada" i "Traktor, ljubav i rock and roll" ovo je njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u video formi.

Govoreći o novoj pjesmi, Đuro je istakao da "Bilo je pravo dobro" donosi emotivni presjek vremena i faza kroz koje prolazi jedna veza, ali i širu poruku o savremenom načinu života. Inspiraciju je, kako kaže, pronašao u jednostavnoj rečenici koju ljudi često izgovore na kraju dobrog druženja, uz želju da se lijepi trenuci ponove.

"Svi želimo ponavljati dobre stvari u životu i čuvamo ih kolekcionarski u svojim sjećanjima. Danas živimo u vremenu u kojem su emocije često zaključane, zarobljene u ekranima i kratkotrajnim sadržajima, a zaboravljamo da prava iskustva dolaze iz bliskog kontakta sa ljudima. Zato je važno podsjetiti se tih dobrih trenutaka i pokušati ih ponoviti dok smo još tu", poručio je Đuro.

Video spot vizuelno prati emotivni ton pjesme, oslanjajući se na suzdržan, ali snažan izraz, s fokusom na atmosferu, odnose i lične priče. Pojavljivanje Tanje Ribič daje dodatnu simboliku i intimnu dimenziju, naglašavajući univerzalnost poruke koju pjesma nosi.

Novi album "Voljeću te vječno, a možda i duže" izlazi u februaru i sadrži jedanaest pjesama. Prema najavama, donijeće prepoznatljiv autorski rukopis Bombaj štampe, ali i savremeniji produkcijski izraz, uz teme koje se kreću između intime, svakodnevice i karakteristične ironije po kojoj je bend poznat.

Bombaj štampa osnovana je početkom osamdesetih godina u Sarajevu i smatra se jednim od najvažnijih bendova regionalne rock scene. Tokom višedecenijske karijere ostavili su snažan trag kroz niz kultnih pjesama i albuma, zadržavši status sastava koji je obilježio jednu generaciju, ali i ostao relevantan publici različitih uzrasta.