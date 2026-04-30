Banjaluka Fest se vraća na Kastel: Peto izdanje koje se ne propušta

Banjaluka Fest vraća se na banjalučku tvrđavu Kastel 2. jula uz Petra Grašu, Jasmin Levi i Bijelo dugme. Donosimo kompletan program i informacije o ulaznicama.

Nakon pauze prošle godine, Banjaluka Fest vraća se u punom kapacitetu, sa ambicijom da publici ponudi još snažnije i upečatljivije iskustvo. Festival ponovo okuplja ljubitelje muzike u ambijentu tvrđave Kastel, mjestu koje već godinama važi za jednu od najprepoznatljivijih ljetnih scena u regionu.

Organizatori ističu da je ovogodišnje izdanje pažljivo koncipirano kako bi spojilo vrhunski muzički program i jedinstvenu atmosferu. Večeri pod otvorenim nebom, uz posebno uređene prostore, crveni tepih i osmišljenu scenografiju, stvaraju ambijent koji prevazilazi klasičan koncertni format.

Poseban fokus stavljen je na cjelokupan doživljaj posjetilaca. Od rasporeda sjedenja do pratećih sadržaja, uključujući after-partije i druženja, svaki segment festivala osmišljen je sa ciljem da publika dobije više od same muzike.

Program petog izdanja festivala donosi tri večeri sa istaknutim imenima regionalne i međunarodne scene.

Festival 2. jula otvara Petar Grašo, čiji emotivni hitovi godinama pune dvorane i okupljaju publiku širom regiona. Dan kasnije, 3. jula, na scenu stiže Jasmin Levi, umjetnica prepoznata po specifičnom spoju tradicionalnog i savremenog izraza, koja iza sebe ima zapažene međunarodne nastupe. Završnica festivala zakazana je za 4. jul, kada će nastupiti Bijelo dugme, bend čiji repertoar već decenijama ima posebno mjesto na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije.

Banjaluka Fest se tokom prethodnih izdanja profilisao kao događaj koji njeguje kombinaciju muzike, estetike i pažljivo kreiranog ambijenta. Organizatori navode da upravo ta kombinacija, uz selektovan program i energiju publike, čini njegovu prepoznatljivost.

Ovogodišnje izdanje dodatno učvršćuje Kastel kao centralno mjesto susreta muzike i publike tokom ljeta, uz koncept koji teži da svaku festivalsku noć pretvori u cjelovit i dugotrajan doživljaj.

Ulaznice su dostupne putem online platforme kupikartu.ba, u agenciji Stars&More u Jevrejskoj ulici, kao i na prodajnom mjestu ispred Robne kuće Boska.