Koga je rast cijena hrane najviše pogodio? U jednoj državi EU namirnice skuplje čak 50 posto nego prije 5 godina

Istraživanje Evropske centralne banke (ECB) navodi se da su cijene hrane značajno nadmašile opšti nivo inflacije od ruske invazije na Ukrajinu

Izvor: Rafael Ramirez Lee/Shutterstock

Cijene hrane u evrozoni porasle su znatno brže od ostalih proizvoda u posljednjih pet godina, što je nesrazmerno pogodilo siromašnija domaćinstva.

Prema istraživačima Evropske centralne banke (ECB), u blog objavi organizacija je navela da su cijene hrane značajno nadmašile opšti nivo inflacije od ruske invazije na Ukrajinu.

Objašnjeno je da su cijene hrane istorijski gledano uvijek rasle nešto brže od drugih troškova još od uvođenja evra 1999. godine, ali da je razlika koja se bilježi od 2022. bez presedana i postojana.

Ukupna inflacija u evrozoni porasla je za 23 posto od kraja 2019, dok su cijene hrane u prosjeku sada 30 posto više nego pre pandemije.

U Belgiji su cijene hrane skočile za 38 posto, dok su u baltičkim državama i Mađarskoj porasle za više od 50 posto.

Ekonomisti ovaj nagli rast pripisuju više faktora. Rat u Ukrajini je podigao cijene energije i đubriva, što je posljedično povećalo i plate u prehrambenoj industriji.

Pored toga, cijene ključnih sirovina poput maslinovog ulja i kakaa naglo su skočile, djelimično i zbog klimatskih promjena.

Istraživači su naglasili da nesrazmjeran uticaj inflacije hrane na domaćinstva sa nižim prihodima ima veliki značaj za politiku ECB.

Smanjena kupovna moć siromašnijih porodica mogla bi da dovede do većih zahtjeva za rast plata, što bi potencijalno dodatno podstaklo rast cijena.

(EUpravo zato.rs)