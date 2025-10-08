logo
Neobičan prijedlog za okončanje ratova u Ukrajini i Gazi: Italija se poziva na starogrčku tradiciju

Neobičan prijedlog za okončanje ratova u Ukrajini i Gazi: Italija se poziva na starogrčku tradiciju

Prijedlog dolazi od italijanskog minsitra spoljnih poslova Antonia Tajanija.

Italija traži okončanje svih ratova tokom Zimskih olimpijskih igara u Milanu Izvor: GIACOMO MORINI/Shutterstock

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani najavio je da će Italija podnijeti zvaničan zahtjev Ujedinjenim nacijama za globalni prekid vatre tokom Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco, koje će se održati od 6. do 22. februara 2026. godine.

Prijedlog, zasnovan na starogrčkoj tradiciji olimpijskog primirja, ima cilj da zaustavi sve sukobe tokom Igara, uključujući rat u Ukrajini i sukobe na Bliskom istoku.

"Moramo biti šampioni mira", istakao je Tajani.

Kako je dodao, Italija podržava plan SAD za okončanje rata u Gazi i tom prilikom podsjetio je na riječi pape Lava XIV.

"Nikada ne smijemo prestati da vjerujemo u mir".

Iako koncept olimpijskog primirja postoji od davnina, pozivi na prekid sukoba tokom modernih Olimpijskih igara, uključujući prošlogodišnje Igre u Parizu, nisu naišli na odgovor. Tajani je naglasio da je sada pravo vrijeme da se ova tradicija obnovi, posebno u svjetlu aktuelnih globalnih sukoba.

Zimske olimpijske igre 2026. godine biće istorijske jer će ih prvi put zajednički organizovati dva grada, Milano i Kortina d'Ampeco. Ove igre će takođe označiti povratak Kortine d'Ampeco kao domaćina, nakon što je već bila domaćin Zimskih olimpijskih igara 1956. godine.

Italija se nada da će ovaj prijedlog podstaći međunarodnu zajednicu da razmisli o važnosti mira i saradnje i da će Zimske olimpijske igre 2026. godine postati simbol nade i jedinstva u svijetu koji se suočava sa mnogim izazovima.

