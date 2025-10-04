logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogođen ruski raketni brod kod Sankt Peterburga: Oštećeno specijalno plovilo sa krstarećim raketama

Pogođen ruski raketni brod kod Sankt Peterburga: Oštećeno specijalno plovilo sa krstarećim raketama

Izvor mondo.rs
0

Ukrajinska vojska pogodila je ruski raketni brod u jezeru Onega kod Sankt Peterburga.

Pogođen ruski raketni brod kod Sankt Peterburga Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni brod klase "Bujan M" u jezeru Onega kod Sankt Peterburga u ruskoj republici Karelija, piše "Kijev Independent". Ovaj brod nosi krstareće rakete "kalibar" i putovao je iz Baltičkog mora ka Kaspijskom jezeru.

"Brod-nosač raketa putovao je iz Baltičkog mora ka Kaspijskom jezeru. Oštećen je desni dio odeljka pogonskog sistema. Dodatne informacije se provjeravaju. Specijalne operativne snage nastavljaju da sprovode asimetrične i precizne akcije kako bi zaustavile neprijatelja", navodi se u saopštenju ukrajinske vojske.

Kakav je ruski raketni brod "Bujan M"?

Riječ je o brodu koji je poznat kao projekat "21631". Ovo je mala korveta koja je specijalizovana za operacije u plićim vodama, nosi krstareće rakete "kalibar" za napade sa mora na ukrajinske priobalne gradove.

Ukrajina je do sada uništila nekoliko ovakvih brodova. U prethodnom napadu na ovakak brod, koji se dogodio 21. avgusta ove godine u Crnom moru, uništena je ruska posada od pet članova.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Rat u Ukrajini

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ