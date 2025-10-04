Pogođen ruski raketni brod kod Sankt Peterburga: Oštećeno specijalno plovilo sa krstarećim raketama

Ukrajinska vojska pogodila je ruski raketni brod u jezeru Onega kod Sankt Peterburga.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni brod klase "Bujan M" u jezeru Onega kod Sankt Peterburga u ruskoj republici Karelija, piše "Kijev Independent". Ovaj brod nosi krstareće rakete "kalibar" i putovao je iz Baltičkog mora ka Kaspijskom jezeru.

"Brod-nosač raketa putovao je iz Baltičkog mora ka Kaspijskom jezeru. Oštećen je desni dio odeljka pogonskog sistema. Dodatne informacije se provjeravaju. Specijalne operativne snage nastavljaju da sprovode asimetrične i precizne akcije kako bi zaustavile neprijatelja", navodi se u saopštenju ukrajinske vojske.

Kakav je ruski raketni brod "Bujan M"?

Riječ je o brodu koji je poznat kao projekat "21631". Ovo je mala korveta koja je specijalizovana za operacije u plićim vodama, nosi krstareće rakete "kalibar" za napade sa mora na ukrajinske priobalne gradove.

Ukrajina je do sada uništila nekoliko ovakvih brodova. U prethodnom napadu na ovakak brod, koji se dogodio 21. avgusta ove godine u Crnom moru, uništena je ruska posada od pet članova.