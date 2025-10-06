logo
Hrvat uhapšen nakon napada na humanitarnu flotilu koja je plovila prema Gazi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Hrvatski državljanin uhapšen je u okviru istrage o napadima na brodove flotile za Gazu u luci pored Tunisa.

Hrvatski državljanin osumnjičen za napad na brodove flotile za Gazu kod Tunisa Izvor: Gokhan Zobar / AFP / Profimedia

Iz Ministarstva spoljnih poslova su naveli da se hrvatski državljanin nalazi u produženom pritvoru kao uhapšeni u istrazi koja je u toku, prenose hrvatski mediji.

Brodovi flotile, koji su se za vrijeme plovidbe prema Gazi zaustavili u luci "Sidi Bou Said", napadnuti su 8. i 9. septembra. Napadi su, prema zasad dostupnim informacijama, najvjerovatnije izvedeni dronom koji je bacio zapaljivu napravu.

Screenshot: Flotila koja je plovila ka Gazi
Izvor: Youtube/screenshot/Guardian

Kasnije su brodovi nastavili da plove prema Gazi ali ih je presrela izraelska vojska i privela aktiviste.

Detalji o ulozi hrvatskog državljanina u napadima nisu poznati, a nije objavljen ni njegov identitet.

Izvor: Cameron Scott / Zuma Press / Profimedia

Flotila sa desetina brodova natovarenih humanitarnom pomoći za Gazu krenula je iz luke u Barseloni 1. septembra. Cilj je bio da probiju blokadu i dostave humanitarne potrepštine enklavi. U flotili su učestvovale grupe iz 44 zemlje.

Izraelska mornarica je u petak presrela posljednje od 42 plovila koja su pokušala probiti pomorsku blokadu, a izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će deportovati svih 470 pritvorenih aktivista.

