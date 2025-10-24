logo
Litvanija razmatra zatvaranje granice: Zbog balona iz Bjelorusije obustavljen saobraćaj na dva aerodroma

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Aerodromi u Viljnusu i Kaunasu u Litvaniji zatvoreni su večeras zbog meteoroloških balona koji su stigli iz Bjelorusije, saopštilo je litvansko Ministarstvo saobraćaja.

Zatvoreni aerodromi u Litvaniji Izvor: Shutterstock

Kako je navedeno, saobraćaj je obustavljen na dva aerodroma nakon što je Nacionalni centar za upravljanje krizama saopštio da su "desetine balona" primjećene na radaru.

Aerodrom u Viljnusu zatvoren je i u utorak, 5. oktobra, kada su baloni krijumčara ušli u vazdušni prostor glavnog grada noseći krijumčarene cigarete iz Bjelorusije, saopštile su vlasti.

Litvanska premijerka Inga Ruginijene nedavno je izjavila da će Litvanija zatvoriti granicu sa Bjelorusijom ako baloni krijumčara ponovo uđu iz susjedne zemlje. 

(Srna)

