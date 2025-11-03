Uhapšen Vladimir Štimac: Oglasio se MUP, privedeno još 37 lica poslije haosa ispred Skupštine

Poslije incidenata koji su se dogodili prethodnog dana i noći ispred Skupštine Srbije reagovao MUP Srbije.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Vladimira Štimca, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saznaje Radio-televizija Srbije.

Reprezentativac Srbije u košarci, Vladimir Štimac, je uhapšen pod optužbama da je, tokom jučerašnjeg protesta ispred Skupštine Srbije, ”podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije sa namjerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti”.

Navodi se i da je ”tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vrijeđao policijske službenike”.

Štimac je, kako saznajemo, uhapšen zbog pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i podstrekavanja na nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Štimac je tokom večeri u velikom broju objava na društvenim mrežama pozivao građane da dođu ispred Skupštine Srbije i pruže podršku štrajku glađu Dijane Hrke, majke mladića nastradalog u padu nadstrešnice.

U jednoj od video objava zabilježeno je da je od policajca prijetećim tonom zahtijevao da "spusti pušku", dok je sve vrijeme skupa vrijeđao policijske službenike nazivajući ih "Vučićevim kriminalcima".

Sve ovo je, kako smatraju nadležni organi, dovelo do okupljanja građana ispred Skupštine Srbije, koji su motivisani Štimčevim pozivima napadali policijske službenike i građane u Ćacilendu, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenicama.

Oglasio se MUP: Privedeno još 37 lica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije, navodi se u saopštenju MUP i dodaje:

"Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbjednost građana i javne imovine".

"Policija će nastaviti da dosljedno primjenjuje sve zakonske mere u cilju očuvanja javnog reda, mira i bezbjednosti svih građana".

