logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladimir Štimac pušten na slobodu: Usvojena žalba 1

Vladimir Štimac pušten na slobodu: Usvojena žalba

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
1

Vladimir Štimac pušten na slobodu.

vladimir štimac pušten na slobodu Izvor: MN PRESS

Proslavljeni košarkaš Vladimir Štimac, koji je juče priveden, pušten je da se brani sa slobode.

Kako saznaju mediji, usvojena je žalba na rješenje o zadržavanju.

Podsjetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su noćas Vladimira Štimca, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Vladimir Štimac je uhapšen pod optužbama da je, tokom jučerašnjeg protesta ispred Skupštine Srbije, ”podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije sa namjerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti”.

Pojavio se i snimak hapšenja Štimca.

Pogledajte

02:10
Hapšenje Vladimira Štimca
Izvor: MUP/VJT BG
Izvor: MUP/VJT BG

(Nova S)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Štimac hapšenje Srbija protesti

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gibon

A Vučić ga lijepo plaćao , kad je bio kanta za nabijanje....tipično za nas Srbe, čim se brat okrene a ti mu nož u leđa...nemoj slučajno da je uspješniji od tebe....lijepe su zapadne parice....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ