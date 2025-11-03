logo
Pojavio se snimak hapšenja Vladimira Štimca (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
MUP je saopštio da je privedeno 37 osoba zbog narušavanja javnog reda i mira tokom okupljanja ispred Narodne skupštine.

Snimak hapšenja Vladimira Štimca Izvor: Kurir

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Vladimira Štimca, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saznaje Radio-televizija Srbije.

Vladimir Štimac je uhapšen pod optužbama da je, tokom jučerašnjeg protesta ispred Skupštine Srbije, "podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije sa namjerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti". Navodi se i da je "tokom trajanja neprijavljenog skupa najbrutalnije je vrijeđao policijske službenike". 

Pogledajte snimak hapšenja Vladimira Štimca:

Pogledajte

00:14
Snimak hapšenje Vladimira Štimca
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Štimac je inače uhapšen zbog "pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i podstrekavanja na nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".

(RTS/MONDO)

Tagovi

Vladimir Štimac hapšenje

