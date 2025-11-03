Više javno tužilaštvo u Beogradu donijelo je rješenje o zadržavanju Vladimira Štimca do 48 sati.

Izvor: A.H./ATAIMAGES

Policija je, kako se nezvanično saznaje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo donijela rješenjeo zadržavanju do 48 sati Vladimira Štimca.

Prethodno je, ranije danas, sudija iz Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić usvojila žalbu njegovog advokata na prvo rješenje o zadržavanju do 48 sati i ukinula to rješenje.

Podsjetimo, Vladimir Štimac je uhapšen pod optužbama da je, tokom jučerašnjeg protesta ispred Skupštine Srbije, "podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije sa namjerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti".

Vidi opis Štimac ipak ostaje u pritvoru: Nakon usvojene žalbe VJT promijenilo odluku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Ovako je uhapšen Vladimir Štimac Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir)