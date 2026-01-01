Kraj jedne ere: Bugarska se oprostila od leva i prešla na evro

Evro će donijeti praktične koristi bugarskim građanima i preduzećima - olakšaće putovanje i život u inostranstvu, povećati transparentnost i konkurentnost tržišta i olakšati trgovinu.

Bugarska je 1. januara 2026. godine usvojila evro kao svoju valutu, što označava, za istoriju evra i za EU u cjelini, a to dolazi poslije perioda intenzivnih priprema i napora Bugarske da ispuni sve neophodne zahtjeve, saopštila je danas Evropska komisija (EK).

Kako se navodi, evro će doneti praktične koristi bugarskim građanima i preduzećima - olakšaće putovanje i život u inostranstvu, povećati transparentnost i konkurentnost tržišta i olakšati trgovinu.

EK je, dodaje se, u potpunosti podržala Bugarsku u procesu pridruživanja evru, a pristupanjem Bugarske, 21 država članica EU i više od 357 miliona građana EU deliće zajedničku valutu.

Predsjednica EK Ursula fon der Lajen rekla je da pridruživanje Bugarske evrozoni, jednom od najvećih dostignuća Evropske unije, odražava godine napornog rada i posvećenosti, prevazilaženja izazova.

"Evro će donijeti koristi bugarskom narodu, olakšavajući plaćanja i putovanja. Doneće nove mogućnosti bugarskim preduzećima, omogućavajući im da bolje iskoriste prednosti našeg zajedničkog jedinstvenog tržišta.

Dodatno će ojačati glas Bugarske u Evropi. Ovaj korak je dobar za Bugarsku i jača Evropu u cjelini. Čini našu ekonomiju otpornijom i konkurentnijom na globalnom nivou. Čestitamo, Bugarska! Možete biti ponosni na ono što ste postigli", rekla je Fon der Lajen.

