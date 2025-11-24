Slovenački parlament zaštitio gotovinu: Ubuduće se fizički novac ne smije izjednačavati sa digitalnim valutama

Slovenački parlament usvojio je ustavni amandman kojim se pravo na korišćenje gotovine trajno garantuje svim građanima. Cilj je da zaštiti fizički novac u vrijeme sve bržeg razvoja digitalnih valuta i bezgotovinskog plaćanja.

Slovenački parlament usvojio je Ustavni zakon kojim se pravo na plaćanje gotovinom unosi direktno u Ustav. Za ovu odluku glasalo je 67 poslanika, dok je jedan bio protiv.

Inicijativu je pokrenulo udruženje Povezani smo, koje je još u novembru 2023. predalo više od 56.000 potpisa kako bi se ovo pravo ustavno zaštitilo. Očekuje se da će Državna skupština zakon i zvanično proglasiti 1. decembra, prenosi SEEbiz.

Udruženje objašnjava da je cilj da se fizički novac jasno i trajno zaštiti.

Prema njihovom tumačenju, pojam "gotovina" mora nedvosmisleno označavati isključivo novac u fizičkom obliku, kako se u budućnosti digitalni novac, poput elektronskog novca, kriptovaluta ili digitalnog evra, ne bi izjednačavao sa gotovinom.

Ustavni odbor pripremio je radni tekst amandmana, kojim se u Ustav dodaje novi član 74.

Prema njemu, svaki građanin ima pravo da koristi gotovinu u bankarskim i drugim pravnim transakcijama, u skladu sa zakonom. Za usvajanje je bila potrebna dvotrećinska većina svih poslanika.

Tokom rasprave naglašavana je važnost gotovine u kriznim situacijama, kao i njen značaj za zaštitu privatnosti.

Vlada je ukazala i na to da je monetarna politika u nadležnosti Evropske unije, zbog čega je prijedlog poslat Evropskoj centralnoj banci na mišljenje. ECB je, prema navodima vlade, prepoznala ključni cilj prijedloga, jačanje dostupnosti i prihvatanja gotovine u Sloveniji.

"Ovo pravo ima široku podršku javnosti i političkih aktera i nosi i simboličku i praktičnu vrijednost", istakla je državna sekretarka u Ministarstvu finansija Gordana Pipan.