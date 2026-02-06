Đokić o pregovorima sa Slovencima: Ukoliko RiTE "Ugljevik" ne izmiri dug, obavezu preuzima Republika Srpska

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je imao uspješan sastanak sa predstavnicima "Elektrogospodarstva Slovenije" o regulisanju preostale obaveze Srpske od 67 miliona evra kamate u arbitražnom postupku protiv RiTE "Ugljevik".

Izvor: RiTE Ugljevik

"U dosadašnjim pregovorima uspjeli smo da se otpiše 30 miliona evra, a ostala je obaveza od 37 miliona evra o kojoj nekoliko mjeseci pregovaramo sa Slovencima", izjavio je Đokić Srni.

Prema njegovim riječima, sada slovenačka strana još jednom treba da razmotri argumente Republike Srpske o mogućnosti i periodu izvršavanja ove obaveze, a ove aktivnosti će se razmatrati tokom marta.

Đokić je rekao da će informisati Vladu Republike Srpske o toku jučerašnjih pregovora sa "Elektrogospodarstvom Slovenije", ističući da Vlada treba još jednom dati garancije da će se izvršavati ova finansijska obaveza prema slovenačkoj strani.

"Obavezu plaćanja ima RiTE `Ugljevik`, čiji je garant `Elektroprivreda Republike Srpske` kao matično preduzeće. Ukoliko ne budu u stanju da izvrše ovu finansijsku obavezu, onda će tu obavezu preuzeti Vlada Republike Srpske", istakao je Đokić.

Đokić je dodao da je uvjeren da će se po zaključenju trećeg sporazuma sa slovemačkom stranom stvoriti svi uslovi da oni obavijeste arbitražni tribunal u Vašingtonu da više nema spora između slovenačke strane i Republike Srpske.