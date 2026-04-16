logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nataša Miljanović Zubac pristupila Pokretu „Sigurna Srpska“: Stanivuković najavio bespoštednu borbu protiv korupcije

Autor Haris Krhalić
0

Draško Stanivuković predstavio Natašu Miljanović Zubac kao novo pojačanje Pokreta „Sigurna Srpska“.

Nataša Miljanović Zubac Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Novinarka Nataša Miljanović Zubac od danas je članica Pokreta „Sigurna Srpska“, potvrdio je predsjednik ove stranke i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Predstavljajući novo pojačanje svog tima, Stanivuković je istakao da je Miljanović Zubac prepoznata kao neko ko je godinama na prvoj liniji borbe protiv devijacija u društvu.

"Ona je istinski i provjeren borac protiv kriminala i korupcije, gdje je mnoge stvari ne samo otkrila, nego spriječila i zaustavila. Kriminal i korupcija su rđa koja iz temelja izjeda naše društvo i predstavlja veliki teg „oko vrata“ kojeg ćemo se uskoro osloboditi. U toj borbi ostajemo neprikosnoveni upravo zahvaljujući ljudima poput Nataše", poručio je Stanivuković.

Podsjećamo, Miljanović Zubac je sredinom prošle godine privedenaa pod lupom lupom Tužilaštva BiH se našla zbog sumnje u odavanje službene tajne.

Iako je Tužilaštvo BiH pokrenulo predmet, Miljanović Zubac je puštena na slobodu dan nakon hapšenja, bez određenih mjera zabrane.

Tagovi

Pokret Sigurna Srpska Draško Stanivuković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

PROČITAJ JOŠ