Nataša Miljanović Zubac pristupila Pokretu „Sigurna Srpska“: Stanivuković najavio bespoštednu borbu protiv korupcije

Draško Stanivuković predstavio Natašu Miljanović Zubac kao novo pojačanje Pokreta „Sigurna Srpska“.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Novinarka Nataša Miljanović Zubac od danas je članica Pokreta „Sigurna Srpska“, potvrdio je predsjednik ove stranke i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Predstavljajući novo pojačanje svog tima, Stanivuković je istakao da je Miljanović Zubac prepoznata kao neko ko je godinama na prvoj liniji borbe protiv devijacija u društvu.

"Ona je istinski i provjeren borac protiv kriminala i korupcije, gdje je mnoge stvari ne samo otkrila, nego spriječila i zaustavila. Kriminal i korupcija su rđa koja iz temelja izjeda naše društvo i predstavlja veliki teg „oko vrata“ kojeg ćemo se uskoro osloboditi. U toj borbi ostajemo neprikosnoveni upravo zahvaljujući ljudima poput Nataše", poručio je Stanivuković.

Podsjećamo, Miljanović Zubac je sredinom prošle godine privedenaa pod lupom lupom Tužilaštva BiH se našla zbog sumnje u odavanje službene tajne.

Iako je Tužilaštvo BiH pokrenulo predmet, Miljanović Zubac je puštena na slobodu dan nakon hapšenja, bez određenih mjera zabrane.