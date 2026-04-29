Šta piše u sporazumu SDS-a i opozicije: Zajednički kandidati i vlast bez SNSD-a

SDS je predstavio nacrt sporazuma opozicionih stranaka za Opšte izbore 2026. godine, koji predviđa zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH.

Srpska demokratska stranka predstavila je nacrt sporazuma kojim pokušava okupiti opozicione partije pred Opšte izbore 2026. godine, a dokument predviđa zajednički nastup za najvažnije funkcije u Republici Srpskoj i na nivou BiH.

Prema prijedlogu sporazuma, stranke potpisnice obavezale bi se da na predstojeće izbore izađu sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

U dokumentu se navodi da bi konačna odluka o kandidatima bila donesena na osnovu izbornih rezultata iz prethodnog ciklusa, ali i relevantnih istraživanja javnog mnjenja.

Sporazum predviđa i zajedničko djelovanje nakon izbora. Potpisnice navode da bi zajedno formirale novu skupštinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, izabrale novo rukovodstvo parlamenta i novu Vladu Republike Srpske, bez podrške Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Jedna od ključnih stavki sporazuma odnosi se i na budućeg mandatara za sastav Vlade Republike Srpske. Prema prijedlogu, premijerska pozicija ne bi mogla pripasti stranci koja predloži kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Dokumentom je definisan i rok za finalizaciju dogovora. Stranke bi najkasnije do kraja maja trebalo da potpišu dodatni aneks sporazuma kojim bi bila potvrđena konkretna imena kandidata za obje inokosne funkcije.

Predloženi sporazum trebalo bi da potpišu Srpska demokratska stranka, Pokret Sigurna Srpska, Narodni front i Lista za pravdu i red.

Iz SDS-a poručuju da je cilj sporazuma stvaranje jedinstvenog opozicionog bloka koji bi imao najveće šanse za pobjedu na izborima.

Prenosimo tekst sporazuma:

U cilju okupljanja opozicije Predsjedništvo Srpske demokratske stranke na prijedlog Predsjednika Srpske demokratske stranke predlaže:

Sporazum - pobjednički koncept Opšti izbori 2026. godine

Stranke potpisnice se obavezuju da će na predstojeće izbore izaći sa zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije na nivou Republike Srpske i BiH;

Stranke potpisnice konstatuju da će dogovorom utvrditi personalna rješenja za dvije inokosne funkcije, Predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, na bazi izbornih rezultata u prethodnom izbornom ciklusu i relevantnih istraživanja javnog mnjenja;

Stranke potpisnice konstatuju da će nakon održanih Opštih izbora zajedno formirati novu skupštinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske i izabrati njeno novo rukovodstvo, kao i novu Vladu Republike Srpske, bez podrške SNSD-a;

Stranke potpisnice sporazumijevaju se da buduće premijersko mjesto ne može pripasti onoj političkoj stranci koja je predložila kandidata za Predsjednika Republike Srpske;

Stranke potpisnice se obavezuju da će u maksimalno brzom roku, a najkasnije do kraja 5. mjeseca 2026. godine potpisati dodatni aneks Sporazuma, o personalnim i zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije, Predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, kao i usvojiti sporazume i anekse sporazuma na svojim stranačkim organima koji su statutarno nadležni za usvajanje predizbornih i postizbornih koalicija.

Potpisnici sporazuma:

Srpska demokratska stranka

Pokret Sigurna Srpska

Narodni front

Lista za pravdu i red